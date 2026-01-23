ООН бере під контроль табори ІДІЛ у Сирії після відступу курдських сил

$43.180.08
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів
22 січня, 14:44
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня 22 січня, 15:45
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом 22 січня, 16:50
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка 22 січня, 17:56
У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в Україні 20:39
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України 21:21
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом 22 січня, 16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність 22 січня, 14:43
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко 22 січня, 10:28
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової 21 січня, 14:44
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Олександр Сирський
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Вашингтон
Ґренландія
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка 22 січня, 17:56
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року 21 січня, 23:40
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині 21 січня, 18:19
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею 21 січня, 15:49
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій 21 січня, 12:13
ООН бере під контроль табори ІДІЛ у Сирії після відступу курдських сил

Київ • УНН

 • 144 перегляди

ООН взяла на себе відповідальність за управління таборами для переміщених осіб у Сирії після відступу курдських сил. Це стосується близько 28 000 цивільних, переважно жінок та дітей, пов'язаних з ІДІЛ.

ООН бере під контроль табори ІДІЛ у Сирії після відступу курдських сил

Організація Об'єднаних Націй оголосила про прийняття на себе відповідальності за управління масштабними таборами для переміщених осіб на північному сході Сирії. Це рішення стало наслідком швидкого відступу курдських підрозділів "SDF", які роками охороняли десятки тисяч людей, пов'язаних із угрупованням Ісламська держава. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У вівторок сили "SDF" залишили територію табору Аль-Холь, де разом із табором Родж перебуває близько 28 000 цивільних осіб, переважно жінок та дітей. Представники ООН повідомили, що агентство у справах біженців "УВКБ ООН" та дитячий фонд ЮНІСЕФ уже прибули до об'єктів для координації допомоги. Сирійський уряд, який встановив зовнішній периметр безпеки навколо таборів, висловив готовність сприяти міжнародним гуманітарним групам.

Сирія дає курдам чотири дні на інтеграцію, а США припиняють підтримку - Reuters20.01.26, 19:27 • 13601 перегляд

Проблеми безпеки та хаос

Попри присутність сирійських урядових сил, ситуація всередині таборів залишається нестабільною. Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив про факти мародерства та підпалів, що перешкоджає повноцінному доступу персоналу до внутрішніх зон. ООН активно веде переговори з Дамаском, щоб гарантувати безпеку гуманітарних коридорів та відновити постачання продуктів і медикаментів для мешканців таборів.

Переведення утримуваних осіб до Іраку

Паралельно з гуманітарними процесами розпочалася операція з переміщення бойовиків ІДІЛ до Іраку. Американські військові підтвердили переведення першої групи зі 150 ув'язнених, тоді як загалом планується вивезти до 7000 осіб. Влада Іраку вже заявила про готовність розпочати судові процеси проти затриманих у рамках своєї національної системи правосуддя та закликала світову спільноту до співпраці в цьому питанні. 

США розпочали перевезення бойовиків "Ісламської держави" із Сирії до Іраку22.01.26, 01:21 • 3838 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Reuters
ЮНІСЕФ
Організація Об'єднаних Націй
Ірак
Дамаск
Сирія