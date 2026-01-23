ООН бере під контроль табори ІДІЛ у Сирії після відступу курдських сил

Організація Об'єднаних Націй оголосила про прийняття на себе відповідальності за управління масштабними таборами для переміщених осіб на північному сході Сирії. Це рішення стало наслідком швидкого відступу курдських підрозділів "SDF", які роками охороняли десятки тисяч людей, пов'язаних із угрупованням Ісламська держава. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У вівторок сили "SDF" залишили територію табору Аль-Холь, де разом із табором Родж перебуває близько 28 000 цивільних осіб, переважно жінок та дітей. Представники ООН повідомили, що агентство у справах біженців "УВКБ ООН" та дитячий фонд ЮНІСЕФ уже прибули до об'єктів для координації допомоги. Сирійський уряд, який встановив зовнішній периметр безпеки навколо таборів, висловив готовність сприяти міжнародним гуманітарним групам.

Проблеми безпеки та хаос

Попри присутність сирійських урядових сил, ситуація всередині таборів залишається нестабільною. Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив про факти мародерства та підпалів, що перешкоджає повноцінному доступу персоналу до внутрішніх зон. ООН активно веде переговори з Дамаском, щоб гарантувати безпеку гуманітарних коридорів та відновити постачання продуктів і медикаментів для мешканців таборів.

Переведення утримуваних осіб до Іраку

Паралельно з гуманітарними процесами розпочалася операція з переміщення бойовиків ІДІЛ до Іраку. Американські військові підтвердили переведення першої групи зі 150 ув'язнених, тоді як загалом планується вивезти до 7000 осіб. Влада Іраку вже заявила про готовність розпочати судові процеси проти затриманих у рамках своєї національної системи правосуддя та закликала світову спільноту до співпраці в цьому питанні.

