15:45 • 8298 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 11482 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 20569 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 16571 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 24280 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 23162 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 23336 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21367 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17838 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37720 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Сирія дає курдам чотири дні на інтеграцію, а США припиняють підтримку - Reuters

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Сирійський уряд дав курдським силам чотири дні на інтеграцію їхнього анклаву, а США закликали погодитися. Це найбільша зміна територіального контролю з 2024 року, що викликає занепокоєння.

Сирія дає курдам чотири дні на інтеграцію, а США припиняють підтримку - Reuters

Уряд Сирії у вівторок дав курдським силам чотириденний термін на узгодження інтеграції їх останнього анклаву до складу центральної держави. Колишній головний союзник курдів, США, закликав їх погодитися. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Посол США Том Баррак у соцмережах назвав інтеграцію "найбільшою можливістю" для курдів у Сирії, зазначивши, що первинна роль Сирійських демократичних сил (SDF) як противаги бойовикам ІДІЛ практично завершилася, і що США не зацікавлені у довготривалому перебуванні в країні, сигналізуючи про кінець американської підтримки.

SDF, які за останні дні втратили значні території через просування урядових сил, заявили, що приймають режим припинення вогню та не будуть вести бойові дії, якщо не будуть атаковані.

Курди в Сирії сумніваються в майбутній підтримці США13.12.24, 11:30 • 14059 переглядiв

Уряд Сирії повідомив про досягнення з SDF домовленості щодо розробки плану інтеграції провінції Хасака, інакше державні війська увійдуть до двох міст, контрольованих курдами. У рамках інтеграції SDF мають запропонувати кандидата на посаду заступника міністра оборони в Дамаску.

Цей швидкий поворот на одному з головних фронтів Сирії став найбільшою зміною територіального контролю з моменту повалення президента Башара Асада у 2024 році та викликає занепокоєння щодо безпеки об’єктів, де утримуються бойовики ІДІЛ, - підкреслює видання.

Сирійські урядові війська здобули найбільшу перемогу з часів повалення режиму Башара Асада: курди відступили 19.01.26, 21:14 • 3910 переглядiв

Ольга Розгон

