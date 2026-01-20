Сирія дає курдам чотири дні на інтеграцію, а США припиняють підтримку - Reuters

Уряд Сирії у вівторок дав курдським силам чотириденний термін на узгодження інтеграції їх останнього анклаву до складу центральної держави. Колишній головний союзник курдів, США, закликав їх погодитися. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Посол США Том Баррак у соцмережах назвав інтеграцію "найбільшою можливістю" для курдів у Сирії, зазначивши, що первинна роль Сирійських демократичних сил (SDF) як противаги бойовикам ІДІЛ практично завершилася, і що США не зацікавлені у довготривалому перебуванні в країні, сигналізуючи про кінець американської підтримки.

SDF, які за останні дні втратили значні території через просування урядових сил, заявили, що приймають режим припинення вогню та не будуть вести бойові дії, якщо не будуть атаковані.

Курди в Сирії сумніваються в майбутній підтримці США

Уряд Сирії повідомив про досягнення з SDF домовленості щодо розробки плану інтеграції провінції Хасака, інакше державні війська увійдуть до двох міст, контрольованих курдами. У рамках інтеграції SDF мають запропонувати кандидата на посаду заступника міністра оборони в Дамаску.

Цей швидкий поворот на одному з головних фронтів Сирії став найбільшою зміною територіального контролю з моменту повалення президента Башара Асада у 2024 році та викликає занепокоєння щодо безпеки об’єктів, де утримуються бойовики ІДІЛ, - підкреслює видання.

