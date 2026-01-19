$43.180.08
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 6648 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 11463 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 13952 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 15762 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 18625 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14943 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 33620 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 33150 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18174 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Сирійські урядові війська здобули найбільшу перемогу з часів повалення режиму Башара Асада: курди відступили

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Урядові війська Сирії посилили контроль над північними та східними регіонами після відступу курдських загонів. Це стало найбільшою зміною карти контролю з моменту повалення режиму Башара Асада у 2024 році.

Сирійські урядові війська здобули найбільшу перемогу з часів повалення режиму Башара Асада: курди відступили
Фото: Reuters

Урядові війська Сирії у понеділок посилили контроль над північними та східними регіонами країни. Це сталося після раптового відступу курдських загонів, що значно зміцнило позиції президента Ахмеда аш–Шараа. Вихід Сирійських демократичних сил (SDF) з цих районів є найбільш масштабною зміною карти контролю з моменту повалення режиму Башара Асада у 2024 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сирійська армія заявила, що "кілька" бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" втекли з в'язниці у місті Шаддаді, яка раніше перебувала під контролем курдів.

Ситуація в Алеппо: рятувальники увійшли в райони міста після п'яти днів боїв між урядом та курдами12.01.26, 00:52 • 4422 перегляди

Офіційний Дамаск звинуватив SDF у навмисному звільненні в'язнів. Водночас представники SDF відкинули звинувачення, заявивши, що втратили контроль над об'єктом внаслідок нападу урядових формувань.

Військовослужбовці зібралися біля в'язниці у місті Ракка. Фото: Reuters
Військовослужбовці зібралися біля в'язниці у місті Ракка. Фото: Reuters

За даними курдської сторони, у в'язниці Шаддаді утримувалися тисячі бойовиків, проте точна кількість втікачів наразі не розголошується.

Урядові війська розгорнуті на нафтових родовищах

Згідно з умовами угоди про припинення вогню, сили SDF погодилися залишити провінції Ракка та Дейр–ез–Зор. Ці регіони мають стратегічне значення, оскільки там зосереджені основні нафтові родовища Сирії.

Нафтові родовища. Фото: Reuters
Нафтові родовища. Фото: Reuters

Протягом тривалого часу Дамаск вимагав повної інтеграції курдських підрозділів до складу державних збройних сил, що і стало причиною нещодавніх бойових зіткнень перед досягненням домовленостей.

Міжнародна реакція та роль посередників

Туреччина привітала підписання угоди між президентом аш–Шараа та командувачем SDF Мазлумом Абді. Президент Таїп Ердоган закликав до негайного виконання умов документа, що передбачає повне злиття курдських бійців із армією Сирії. Важливу роль у посередництві між сторонами відіграють Сполучені Штати, які за адміністрації Дональда Трампа встановили тісні зв'язки з урядом аш-Шараа, попри попередню багаторічну підтримку курдських загонів у війні проти ІДІЛ. 

Сирійські урядові війська увірвалися до Ракки, продовжуючи наступ на райони, що контролюються курдами18.01.26, 18:50 • 6098 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Сутички
Дамаск
Башар аль-Асад
Дональд Трамп
Сирія
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Сполучені Штати Америки