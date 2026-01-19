Сирійські урядові війська здобули найбільшу перемогу з часів повалення режиму Башара Асада: курди відступили

Фото: Reuters

Урядові війська Сирії у понеділок посилили контроль над північними та східними регіонами країни. Це сталося після раптового відступу курдських загонів, що значно зміцнило позиції президента Ахмеда аш–Шараа. Вихід Сирійських демократичних сил (SDF) з цих районів є найбільш масштабною зміною карти контролю з моменту повалення режиму Башара Асада у 2024 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сирійська армія заявила, що "кілька" бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" втекли з в'язниці у місті Шаддаді, яка раніше перебувала під контролем курдів.

Офіційний Дамаск звинуватив SDF у навмисному звільненні в'язнів. Водночас представники SDF відкинули звинувачення, заявивши, що втратили контроль над об'єктом внаслідок нападу урядових формувань.

Військовослужбовці зібралися біля в'язниці у місті Ракка. Фото: Reuters

За даними курдської сторони, у в'язниці Шаддаді утримувалися тисячі бойовиків, проте точна кількість втікачів наразі не розголошується.

Урядові війська розгорнуті на нафтових родовищах

Згідно з умовами угоди про припинення вогню, сили SDF погодилися залишити провінції Ракка та Дейр–ез–Зор. Ці регіони мають стратегічне значення, оскільки там зосереджені основні нафтові родовища Сирії.

Нафтові родовища. Фото: Reuters

Протягом тривалого часу Дамаск вимагав повної інтеграції курдських підрозділів до складу державних збройних сил, що і стало причиною нещодавніх бойових зіткнень перед досягненням домовленостей.

Міжнародна реакція та роль посередників

Туреччина привітала підписання угоди між президентом аш–Шараа та командувачем SDF Мазлумом Абді. Президент Таїп Ердоган закликав до негайного виконання умов документа, що передбачає повне злиття курдських бійців із армією Сирії. Важливу роль у посередництві між сторонами відіграють Сполучені Штати, які за адміністрації Дональда Трампа встановили тісні зв'язки з урядом аш-Шараа, попри попередню багаторічну підтримку курдських загонів у війні проти ІДІЛ.

