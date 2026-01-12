$42.990.00
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 14498 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 16772 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 18575 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 34530 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 28331 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32714 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43127 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 66902 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44592 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Ситуація в Алеппо: рятувальники увійшли в райони міста після п'яти днів боїв між урядом та курдами

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Рятувальники почали роботу в Алеппо після п'яти днів боїв між урядовими силами та SDF. Загинуло 23 людини, 140 000 мешканців покинули домівки.

Ситуація в Алеппо: рятувальники увійшли в райони міста після п'яти днів боїв між урядом та курдами
Фото: AP

У неділю служби швидкого реагування розпочали роботу в районах Алеппо, що стали епіцентром збройного конфлікту. Сирійські державні ЗМІ підтвердили масову присутність військових у місті після кількох днів запеклих зіткнень між урядовими силами та Сирійськими демократичними силами (SDF), очолюваними курдами. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Зіткнення спалахнули минулого вівторка в районах Шейх-Максуд, Ашрафія та Бані-Заїд. Приводом для ескалації стала відсутність прогресу в переговорах щодо об'єднання курдських формувань SDF з національною армією Сирії. Наразі сили безпеки встановили контроль над районами Ашрафія та Бані-Заїд.

США завдали масових авіаударів по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії11.01.26, 00:29 • 3792 перегляди

Ці бої стали наймасштабнішими з моменту падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року. За п'ять днів протистояння загинуло щонайменше 23 людини. Через постійні обстріли та атаки безпілотників понад 140 000 мешканців були змушені залишити свої домівки.

Роль SDF та загроза подальшої дестабілізації

Сирійські демократичні сили, які мають підтримку США і раніше відіграли вирішальну роль у розгромі "Ісламської держави", залишаються найбільшою військовою структурою в країні, що не підпорядковується центральному командуванню.

Сирійська армія розпочала штурм курдських районів Алеппо після зриву перемир’я10.01.26, 00:58 • 4020 переглядiв

Ситуація ускладнюється тим, що до складу нової національної армії входять колишні повстанські угруповання, які тривалий час підтримувалися Туреччиною та мають історію ворожнечі з курдськими загонами. Невирішеність питання інтеграції SDF створює постійні ризики для безпеки на півночі Сирії та перешкоджає остаточній стабілізації країни. 

Сирійська армія розпочала зачистку курдських районів Алеппо після провалу перемир'я10.01.26, 22:54 • 3444 перегляди

Степан Гафтко

