Ситуація в Алеппо: рятувальники увійшли в райони міста після п'яти днів боїв між урядом та курдами
Київ • УНН
Рятувальники почали роботу в Алеппо після п'яти днів боїв між урядовими силами та SDF. Загинуло 23 людини, 140 000 мешканців покинули домівки.
У неділю служби швидкого реагування розпочали роботу в районах Алеппо, що стали епіцентром збройного конфлікту. Сирійські державні ЗМІ підтвердили масову присутність військових у місті після кількох днів запеклих зіткнень між урядовими силами та Сирійськими демократичними силами (SDF), очолюваними курдами. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Зіткнення спалахнули минулого вівторка в районах Шейх-Максуд, Ашрафія та Бані-Заїд. Приводом для ескалації стала відсутність прогресу в переговорах щодо об'єднання курдських формувань SDF з національною армією Сирії. Наразі сили безпеки встановили контроль над районами Ашрафія та Бані-Заїд.
Ці бої стали наймасштабнішими з моменту падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року. За п'ять днів протистояння загинуло щонайменше 23 людини. Через постійні обстріли та атаки безпілотників понад 140 000 мешканців були змушені залишити свої домівки.
Роль SDF та загроза подальшої дестабілізації
Сирійські демократичні сили, які мають підтримку США і раніше відіграли вирішальну роль у розгромі "Ісламської держави", залишаються найбільшою військовою структурою в країні, що не підпорядковується центральному командуванню.
Ситуація ускладнюється тим, що до складу нової національної армії входять колишні повстанські угруповання, які тривалий час підтримувалися Туреччиною та мають історію ворожнечі з курдськими загонами. Невирішеність питання інтеграції SDF створює постійні ризики для безпеки на півночі Сирії та перешкоджає остаточній стабілізації країни.
