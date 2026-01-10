Сирійська армія розпочала зачистку курдських районів Алеппо після провалу перемир'я

Фото: Reuters

У суботу десятки курдських бійців почали залишати друге за величиною місто Сирії, проте значна частина збройних загонів залишається на позиціях. Сирійська армія заявила, що працює над ліквідацією груп бойовиків, які відмовилися залишити район Шейх-Максуд після того, як раніше досягнута угода про припинення вогню не змогла зупинити багатоденні зіткнення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Насильство в Алеппо оголило глибокий конфлікт між новим урядом президента Ахмеда аш-Шараа та курдськими силами, які побоюються ісламістського керівництва країни.

Переговори про інтеграцію курдських загонів до армії Сирії завершилися без результатів

Попри заклики США та світових держав до стабілізації, курдські підрозділи відмовилися виходити з останнього оплоту в місті згідно з домовленостями. У відповідь сирійське командування оголосило про проведення наземної операції та розпочало прочісування території.

Суперечки щодо статусу евакуйованих осіб

Кореспонденти Reuters зафіксували вихід десятків чоловіків, жінок і дітей, яких військові саджали в автобуси для відправки до притулків. Пізніше сили безпеки затримали понад 100 чоловіків у цивільному одязі, ідентифікувавши їх як представників курдських сил внутрішньої безпеки "Асайіш", які здалися в полон. Представники курдської сторони ці звинувачення заперечують, стверджуючи, що всі евакуйовані є цивільними особами, яких примусово вигнали з власних домівок.

За офіційними даними, через бойові дії в регіоні за останній тиждень було переміщено понад 140 000 людей. Наразі ситуація в Алеппо залишається критичною, оскільки армія продовжує зачистку кварталів, де все ще можуть перебувати озброєні групи.

