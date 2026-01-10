$42.990.00
10 січня, 11:45 • 12445 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 22915 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 23993 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 22231 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 22567 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 29968 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 52805 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38456 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 37761 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30658 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сирійська армія розпочала зачистку курдських районів Алеппо після провалу перемир'я

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Сирійська армія розпочала операцію із зачистки курдських районів Алеппо, оскільки перемир'я не зупинило зіткнення. Понад 140 000 людей переміщено через бойові дії.

Сирійська армія розпочала зачистку курдських районів Алеппо після провалу перемир'я
Фото: Reuters

У суботу десятки курдських бійців почали залишати друге за величиною місто Сирії, проте значна частина збройних загонів залишається на позиціях. Сирійська армія заявила, що працює над ліквідацією груп бойовиків, які відмовилися залишити район Шейх-Максуд після того, як раніше досягнута угода про припинення вогню не змогла зупинити багатоденні зіткнення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Насильство в Алеппо оголило глибокий конфлікт між новим урядом президента Ахмеда аш-Шараа та курдськими силами, які побоюються ісламістського керівництва країни.

Переговори про інтеграцію курдських загонів до армії Сирії завершилися без результатів05.01.26, 00:11 • 4148 переглядiв

Попри заклики США та світових держав до стабілізації, курдські підрозділи відмовилися виходити з останнього оплоту в місті згідно з домовленостями. У відповідь сирійське командування оголосило про проведення наземної операції та розпочало прочісування території.

Суперечки щодо статусу евакуйованих осіб

Кореспонденти Reuters зафіксували вихід десятків чоловіків, жінок і дітей, яких військові саджали в автобуси для відправки до притулків. Пізніше сили безпеки затримали понад 100 чоловіків у цивільному одязі, ідентифікувавши їх як представників курдських сил внутрішньої безпеки "Асайіш", які здалися в полон. Представники курдської сторони ці звинувачення заперечують, стверджуючи, що всі евакуйовані є цивільними особами, яких примусово вигнали з власних домівок.

За офіційними даними, через бойові дії в регіоні за останній тиждень було переміщено понад 140 000 людей. Наразі ситуація в Алеппо залишається критичною, оскільки армія продовжує зачистку кварталів, де все ще можуть перебувати озброєні групи.

Сирійська армія розпочала штурм курдських районів Алеппо після зриву перемир’я10.01.26, 00:58 • 3636 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Reuters
Сполучені Штати Америки