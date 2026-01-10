$42.990.00
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Instagram

Сирийская армия начала зачистку курдских районов Алеппо после провала перемирия

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Сирийская армия начала операцию по зачистке курдских районов Алеппо, поскольку перемирие не остановило столкновения. Более 140 000 человек перемещены из-за боевых действий.

Сирийская армия начала зачистку курдских районов Алеппо после провала перемирия
Фото: Reuters

В субботу десятки курдских бойцов начали покидать второй по величине город Сирии, однако значительная часть вооруженных отрядов остается на позициях. Сирийская армия заявила, что работает над ликвидацией групп боевиков, отказавшихся покинуть район Шейх-Максуд после того, как ранее достигнутое соглашение о прекращении огня не смогло остановить многодневные столкновения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Насилие в Алеппо обнажило глубокий конфликт между новым правительством президента Ахмеда аш-Шараа и курдскими силами, которые опасаются исламистского руководства страны.

Переговоры об интеграции курдских отрядов в армию Сирии завершились без результатов05.01.26, 00:11 • 4148 просмотров

Несмотря на призывы США и мировых держав к стабилизации, курдские подразделения отказались выходить из последнего оплота в городе согласно договоренностям. В ответ сирийское командование объявило о проведении наземной операции и начало прочесывание территории.

Споры о статусе эвакуированных лиц

Корреспонденты Reuters зафиксировали выход десятков мужчин, женщин и детей, которых военные сажали в автобусы для отправки в приюты. Позже силы безопасности задержали более 100 мужчин в гражданской одежде, идентифицировав их как представителей курдских сил внутренней безопасности "Асайиш", сдавшихся в плен. Представители курдской стороны эти обвинения отрицают, утверждая, что все эвакуированные являются гражданскими лицами, которых принудительно изгнали из собственных домов.

По официальным данным, из-за боевых действий в регионе за последнюю неделю было перемещено более 140 000 человек. Сейчас ситуация в Алеппо остается критической, поскольку армия продолжает зачистку кварталов, где все еще могут находиться вооруженные группы.

Сирийская армия начала штурм курдских районов Алеппо после срыва перемирия10.01.26, 00:58 • 3638 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Reuters
Соединённые Штаты