Сирийская армия начала зачистку курдских районов Алеппо после провала перемирия

Фото: Reuters

В субботу десятки курдских бойцов начали покидать второй по величине город Сирии, однако значительная часть вооруженных отрядов остается на позициях. Сирийская армия заявила, что работает над ликвидацией групп боевиков, отказавшихся покинуть район Шейх-Максуд после того, как ранее достигнутое соглашение о прекращении огня не смогло остановить многодневные столкновения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Насилие в Алеппо обнажило глубокий конфликт между новым правительством президента Ахмеда аш-Шараа и курдскими силами, которые опасаются исламистского руководства страны.

Переговоры об интеграции курдских отрядов в армию Сирии завершились без результатов

Несмотря на призывы США и мировых держав к стабилизации, курдские подразделения отказались выходить из последнего оплота в городе согласно договоренностям. В ответ сирийское командование объявило о проведении наземной операции и начало прочесывание территории.

Споры о статусе эвакуированных лиц

Корреспонденты Reuters зафиксировали выход десятков мужчин, женщин и детей, которых военные сажали в автобусы для отправки в приюты. Позже силы безопасности задержали более 100 мужчин в гражданской одежде, идентифицировав их как представителей курдских сил внутренней безопасности "Асайиш", сдавшихся в плен. Представители курдской стороны эти обвинения отрицают, утверждая, что все эвакуированные являются гражданскими лицами, которых принудительно изгнали из собственных домов.

По официальным данным, из-за боевых действий в регионе за последнюю неделю было перемещено более 140 000 человек. Сейчас ситуация в Алеппо остается критической, поскольку армия продолжает зачистку кварталов, где все еще могут находиться вооруженные группы.

Сирийская армия начала штурм курдских районов Алеппо после срыва перемирия