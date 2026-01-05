Переговоры об интеграции курдских отрядов в армию Сирии завершились без результатов
Киев • УНН
Встреча в Дамаске между представителями временного правительства Сирии и руководством SDF по объединению курдских формирований с национальной армией не принесла ощутимых результатов. Стороны не пришли к согласию относительно формата интеграции, но договорились продолжить консультации.
В воскресенье, 4 января, в Дамаске состоялась встреча между представителями временного правительства Сирии и руководством Сирийских демократических сил (SDF). Стороны обсуждали механизм объединения курдских формирований с национальной армией, однако, по сообщениям государственных СМИ, "ощутимых результатов" достигнуто не было, пишет УНН.
Детали
Согласно соглашению, подписанному в марте 2025 года под эгидой временного президента Ахмада аш-Шараа, SDF должны были войти в состав вооруженных сил страны до конца года. Главным камнем преткновения остается формат интеграции:
Позиция SDF: сохранение подразделений как единой структуры в составе армии.
Позиция Дамаска: расформирование курдских отрядов и индивидуальное поглощение их бойцов регулярными частями.
Ход переговоров
Делегацию SDF на переговорах возглавлял главнокомандующий Мазлум Абди. После завершения встречи представители курдских сил заявили, что детали обсуждения обнародуют позже. В то же время государственное телевидение Сирии подчеркнуло, что прогресса, который бы ускорил выполнение соглашения, пока нет.
SDF, которые поддерживаются США и контролируют северо-восток страны, насчитывают десятки тысяч опытных бойцов. Их включение в состав армии считается ключевым этапом стабилизации Сирии после смены власти. Стороны договорились продолжить консультации в ближайшее время.
