Переговоры об интеграции курдских отрядов в армию Сирии завершились без результатов

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 января, 15:52 • 12697 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 20334 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 44187 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 30663 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 43504 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 52338 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 57967 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 55690 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51001 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 66127 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
93%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени4 января, 13:19 • 17449 просмотра
ОПЕК+ согласилась поддерживать стабильную добычу нефти, несмотря на разногласия между членами4 января, 13:35 • 13391 просмотра
кадыров появился на публике с тростью после сообщений о его госпитализации4 января, 13:58 • 21397 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 11911 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo17:30 • 10682 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 94722 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 113411 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 122922 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 258980 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 194973 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Марко Рубио
Игорь Клименко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo17:30 • 10713 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле16:22 • 10164 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 11942 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 23374 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 70734 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Холм
The New York Times

Переговоры об интеграции курдских отрядов в армию Сирии завершились без результатов

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Встреча в Дамаске между представителями временного правительства Сирии и руководством SDF по объединению курдских формирований с национальной армией не принесла ощутимых результатов. Стороны не пришли к согласию относительно формата интеграции, но договорились продолжить консультации.

Переговоры об интеграции курдских отрядов в армию Сирии завершились без результатов
Фото: AP

В воскресенье, 4 января, в Дамаске состоялась встреча между представителями временного правительства Сирии и руководством Сирийских демократических сил (SDF). Стороны обсуждали механизм объединения курдских формирований с национальной армией, однако, по сообщениям государственных СМИ, "ощутимых результатов" достигнуто не было, пишет УНН.

Детали

Согласно соглашению, подписанному в марте 2025 года под эгидой временного президента Ахмада аш-Шараа, SDF должны были войти в состав вооруженных сил страны до конца года. Главным камнем преткновения остается формат интеграции:

Позиция SDF: сохранение подразделений как единой структуры в составе армии.

Позиция Дамаска: расформирование курдских отрядов и индивидуальное поглощение их бойцов регулярными частями.

Великобритания и Франция нанесли авиаудары по подземному складу "Исламского государства" в Сирии04.01.26, 01:31 • 9548 просмотров

Ход переговоров

Делегацию SDF на переговорах возглавлял главнокомандующий Мазлум Абди. После завершения встречи представители курдских сил заявили, что детали обсуждения обнародуют позже. В то же время государственное телевидение Сирии подчеркнуло, что прогресса, который бы ускорил выполнение соглашения, пока нет.

SDF, которые поддерживаются США и контролируют северо-восток страны, насчитывают десятки тысяч опытных бойцов. Их включение в состав армии считается ключевым этапом стабилизации Сирии после смены власти. Стороны договорились продолжить консультации в ближайшее время. 

Сирия начала обмен валюты: с банкнот убрали портреты Асадов04.01.26, 04:31 • 11394 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Дамаск
Сирия
Соединённые Штаты