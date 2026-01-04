Великобритания и Франция нанесли авиаудары по подземному складу "Исламского государства" в Сирии

Военно-воздушные силы Великобритании и Франции в субботу вечером провели совместную боевую операцию, атаковав предполагаемое хранилище оружия террористической группировки "Исламское государство". Объект располагался в горной местности к северу от Пальмиры. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

По данным разведки, боевики использовали сеть подземных туннелей для хранения взрывчатки и вооружения. Для уничтожения цели британские истребители Typhoon FGR4 применили высокоточные управляемые бомбы Paveway IV. Операция проходила при поддержке самолета-заправщика Voyager.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что цель была успешно поражена. Наши действия демонстрируют решимость стоять плечом к плечу с союзниками, чтобы искоренить любое возрождение "Даеш"