Великобритания и Франция нанесли авиаудары по подземному складу "Исламского государства" в Сирии
Британские и французские ВВС провели совместную операцию, атаковав склад оружия ИГИЛ к северу от Пальмиры. Британские истребители Typhoon FGR4 применили высокоточные бомбы Paveway IV, успешно поразив цель.
Военно-воздушные силы Великобритании и Франции в субботу вечером провели совместную боевую операцию, атаковав предполагаемое хранилище оружия террористической группировки "Исламское государство". Объект располагался в горной местности к северу от Пальмиры. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным разведки, боевики использовали сеть подземных туннелей для хранения взрывчатки и вооружения. Для уничтожения цели британские истребители Typhoon FGR4 применили высокоточные управляемые бомбы Paveway IV. Операция проходила при поддержке самолета-заправщика Voyager.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что цель была успешно поражена. Наши действия демонстрируют решимость стоять плечом к плечу с союзниками, чтобы искоренить любое возрождение "Даеш"
Безопасность гражданских и результаты
В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что район проведения операции был полностью незаселенным, поэтому риски для гражданского населения отсутствовали. Все самолеты коалиции после выполнения задания успешно вернулись на базу.
В настоящее время военные эксперты проводят детальную оценку результатов бомбардировки. Западные силы продолжают регулярное патрулирование воздушного пространства Сирии, чтобы предотвратить возобновление влияния исламистских боевиков, чей "халифат" был официально разгромлен в 2019 году.
