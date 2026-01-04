$42.170.00
Британія та Франція завдали авіаударів по підземному складу "Ісламської держави" в Сирії

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Британські та французькі ВПС здійснили спільну операцію, атакуючи склад зброї ІДІЛ на північ від Пальміри. Британські винищувачі Typhoon FGR4 застосували високоточні бомби Paveway IV, успішно вразивши ціль.

Британія та Франція завдали авіаударів по підземному складу "Ісламської держави" в Сирії

Військово-повітряні сили Великої Британії та Франції у суботу ввечері провели спільну бойову операцію, атакувавши ймовірне сховище зброї терористичного угруповання "Ісламська держава". Об'єкт розташовувався у гірській місцевості на північ від Пальміри. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними розвідки, бойовики використовували мережу підземних тунелів для зберігання вибухівки та озброєння. Для знищення цілі британські винищувачі Typhoon FGR4 застосували високоточні керовані бомби Paveway IV. Операція проходила за підтримки літака-заправника Voyager.

Попередні дані свідчать про те, що ціль була успішно вражена. Наші дії демонструють рішучість стояти пліч-о-пліч з союзниками, щоб викорінити будь-яке відродження "Даеш"

- заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Безпека цивільних та результати

У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що район проведення операції був повністю незаселеним, тому ризики для цивільного населення були відсутні. Усі літаки коаліції після виконання завдання успішно повернулися на базу.

У Туреччині затримали 357 підозрюваних у причетності до "Ісламської держави" після смертоносної перестрілки30.12.25, 13:12 • 3826 переглядiв

Наразі військові експерти проводять детальну оцінку результатів бомбардування. Західні сили продовжують регулярне патрулювання повітряного простору Сирії, щоб запобігти відновленню впливу ісламістських бойовиків, чий "халіфат" було офіційно розгромлено у 2019 році. 

Нічне небо стало червоним: авіаудари США по об’єктах ІДІЛ налякали жителів нігерійських сіл26.12.25, 19:07 • 3732 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Джон Гілі
Eurofighter Typhoon
Reuters
Сирія
Франція
Велика Британія