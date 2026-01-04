Британія та Франція завдали авіаударів по підземному складу "Ісламської держави" в Сирії

Військово-повітряні сили Великої Британії та Франції у суботу ввечері провели спільну бойову операцію, атакувавши ймовірне сховище зброї терористичного угруповання "Ісламська держава". Об'єкт розташовувався у гірській місцевості на північ від Пальміри. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

За даними розвідки, бойовики використовували мережу підземних тунелів для зберігання вибухівки та озброєння. Для знищення цілі британські винищувачі Typhoon FGR4 застосували високоточні керовані бомби Paveway IV. Операція проходила за підтримки літака-заправника Voyager.

Попередні дані свідчать про те, що ціль була успішно вражена. Наші дії демонструють рішучість стояти пліч-о-пліч з союзниками, щоб викорінити будь-яке відродження "Даеш"