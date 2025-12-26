Нічне небо стало червоним: авіаудари США по об’єктах ІДІЛ налякали жителів нігерійських сіл
Жителі села Джабо на північному заході Нігерії стали свідками масштабного авіаудару, від якого здригалися будинки, а небо годинами світилося яскраво-червоним кольором. Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення операції, назвавши її "потужним та смертоносним ударом" проти сил "Ісламської держави".
У ніч на п’ятницю жителі села Джабо на північному заході Нігерії стали свідками масштабного авіаудару. За словами очевидців, від потужних вибухів здригалися будинки, а небо годинами світилося яскраво-червоним кольором. Місцеві фермери описують пережите як момент повної розгубленості та страху. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Це було майже як день
Інший мешканець, Абубакар Сані, чий будинок розташований неподалік від епіцентру, зазначив: "Коли воно наближалося до нашого району, спека ставала все сильнішою. Наші кімнати почали трястися, а потім спалахнула пожежа".
Офіційна позиція та наслідки
Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення операції, назвавши її "потужним та смертоносним ударом" проти сил "Ісламської держави" (ІДІЛ). Уряд Нігерії офіційно визнав факт спільної атаки на табір терористів.
Попри те, що сусідні регіони регулярно потерпають від нападів радикалів, у самому селі Джабо терактів раніше не фіксували. Це посилило обурення місцевих жителів.
Уряд Нігерії повинен вжити відповідних заходів для захисту нас як громадян. Ми ніколи раніше не стикалися з чимось подібним
Точна кількість атакованих об’єктів та дані про втрати терористів наразі не оприлюднені.
