16:30 • 2356 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 9454 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 16202 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 29890 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 21066 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 17677 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 17958 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20050 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 40315 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17386 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Нічне небо стало червоним: авіаудари США по об’єктах ІДІЛ налякали жителів нігерійських сіл

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Жителі села Джабо на північному заході Нігерії стали свідками масштабного авіаудару, від якого здригалися будинки, а небо годинами світилося яскраво-червоним кольором. Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення операції, назвавши її "потужним та смертоносним ударом" проти сил "Ісламської держави".

Нічне небо стало червоним: авіаудари США по об’єктах ІДІЛ налякали жителів нігерійських сіл
Фото: AP

У ніч на п’ятницю жителі села Джабо на північному заході Нігерії стали свідками масштабного авіаудару. За словами очевидців, від потужних вибухів здригалися будинки, а небо годинами світилося яскраво-червоним кольором. Місцеві фермери описують пережите як момент повної розгубленості та страху. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Це було майже як день 

– згадує 40-річний Санусі Мадабо. 

Інший мешканець, Абубакар Сані, чий будинок розташований неподалік від епіцентру, зазначив: "Коли воно наближалося до нашого району, спека ставала все сильнішою. Наші кімнати почали трястися, а потім спалахнула пожежа".

Офіційна позиція та наслідки

Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення операції, назвавши її "потужним та смертоносним ударом" проти сил "Ісламської держави" (ІДІЛ). Уряд Нігерії офіційно визнав факт спільної атаки на табір терористів.

Попри те, що сусідні регіони регулярно потерпають від нападів радикалів, у самому селі Джабо терактів раніше не фіксували. Це посилило обурення місцевих жителів. 

Уряд Нігерії повинен вжити відповідних заходів для захисту нас як громадян. Ми ніколи раніше не стикалися з чимось подібним 

– наголосив Абубакар Сані. 

Точна кількість атакованих об’єктів та дані про втрати терористів наразі не оприлюднені.

Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії26.12.25, 04:02 • 17177 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Село
Ассошіейтед Прес
Нігерія
Дональд Трамп