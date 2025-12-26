Ночное небо стало красным: авиаудары США по объектам ИГИЛ напугали жителей нигерийских деревень

В ночь на пятницу жители села Джабо на северо-западе Нигерии стали свидетелями масштабного авиаудара. По словам очевидцев, от мощных взрывов сотрясались дома, а небо часами светилось ярко-красным цветом. Местные фермеры описывают пережитое как момент полной растерянности и страха. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Это было почти как день

Другой житель, Абубакар Сани, чей дом расположен неподалеку от эпицентра, отметил: "Когда оно приближалось к нашему району, жара становилась все сильнее. Наши комнаты начали трястись, а затем вспыхнул пожар".

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение операции, назвав ее "мощным и смертоносным ударом" против сил "Исламского государства" (ИГИЛ). Правительство Нигерии официально признало факт совместной атаки на лагерь террористов.

Несмотря на то, что соседние регионы регулярно страдают от нападений радикалов, в самом селе Джабо терактов ранее не фиксировали. Это усилило возмущение местных жителей.

Правительство Нигерии должно принять соответствующие меры для защиты нас как граждан. Мы никогда раньше не сталкивались с чем-то подобным