Ночное небо стало красным: авиаудары США по объектам ИГИЛ напугали жителей нигерийских деревень

16:30 • 2466 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 9546 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 16260 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 29978 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 21115 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 17699 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 17973 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20054 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 40354 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17390 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Популярные новости
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко26 декабря, 08:36
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26 декабря, 09:49
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06
Ночное небо стало красным: авиаудары США по объектам ИГИЛ напугали жителей нигерийских деревень

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Жители деревни Джабо на северо-западе Нигерии стали свидетелями масштабного авиаудара, от которого сотрясались дома, а небо часами светилось ярко-красным цветом. Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение операции, назвав ее "мощным и смертоносным ударом" против сил "Исламского государства".

Ночное небо стало красным: авиаудары США по объектам ИГИЛ напугали жителей нигерийских деревень
Фото: AP

В ночь на пятницу жители села Джабо на северо-западе Нигерии стали свидетелями масштабного авиаудара. По словам очевидцев, от мощных взрывов сотрясались дома, а небо часами светилось ярко-красным цветом. Местные фермеры описывают пережитое как момент полной растерянности и страха. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Это было почти как день 

– вспоминает 40-летний Сануси Мадабо. 

Другой житель, Абубакар Сани, чей дом расположен неподалеку от эпицентра, отметил: "Когда оно приближалось к нашему району, жара становилась все сильнее. Наши комнаты начали трястись, а затем вспыхнул пожар".

Официальная позиция и последствия

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение операции, назвав ее "мощным и смертоносным ударом" против сил "Исламского государства" (ИГИЛ). Правительство Нигерии официально признало факт совместной атаки на лагерь террористов.

Несмотря на то, что соседние регионы регулярно страдают от нападений радикалов, в самом селе Джабо терактов ранее не фиксировали. Это усилило возмущение местных жителей. 

Правительство Нигерии должно принять соответствующие меры для защиты нас как граждан. Мы никогда раньше не сталкивались с чем-то подобным 

– подчеркнул Абубакар Сани. 

Точное количество атакованных объектов и данные о потерях террористов пока не обнародованы.

Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии26.12.25, 04:02

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Ассошиэйтед Пресс
Нигерия
Дональд Трамп