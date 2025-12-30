$42.220.15
У Туреччині затримали 357 підозрюваних у причетності до "Ісламської держави" після смертоносної перестрілки

Київ • УНН

Турецька поліція затримала 357 підозрюваних у 21 провінції в рамках операції проти Ісламської держави. Це сталося після перестрілки, де загинули троє поліцейських та шість бойовиків.

У Туреччині затримали 357 підозрюваних у причетності до "Ісламської держави" після смертоносної перестрілки

Турецька поліція затримала 357 підозрюваних у рамках загальнонаціональної операції проти Ісламської держави через день після того, як троє поліцейських та шість бойовиків були вбиті в перестрілці на північному заході країни, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За інформацією видання, міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що влада провела рейди у 21 провінції по всій країні.

Так само, як ми ніколи не давали можливості тим, хто намагається поставити цю країну на коліна тероризмом, ми ніколи не дамо їм можливості й у майбутньому 

– сказав він.

Раніше прокуратура Стамбула заявила, що поліція провела обшуки за 114 адресами в Стамбулі та двох інших провінціях, і було вилучено різні цифрові матеріали та документи.

У понеділок поліція вступила в зіткнення з бойовиками під час восьмигодинної облоги будинку в місті Ялова, на узбережжі Мармурового моря на південь від Стамбула, через тиждень після того, як понад 100 підозрюваних членів ІДІЛ було затримано у зв'язку з ймовірними планами здійснення терактів на Різдво та Новий рік. Вісім поліцейських та ще один співробітник сил безпеки отримали поранення під час рейду на цьому об'єкті, який був однією з понад 100 адрес, на які влада спрямувала свою мішень в понеділок 

– пише видання.

Цього року Туреччина посилила операції проти підозрюваних бойовиків ІДІЛ, оскільки це угруповання повертається до світової популярності.

Нагадаємо

Семеро турецьких поліцейських отримали поранення під час операції проти ІДІЛ у Ялові, коли їхній підрозділ потрапив під обстріл. Влада призупинила заняття у п'яти школах та запровадила заборону на мовлення щодо інциденту.

Алла Кіосак

Кримінал та НП
Новий рік
Обшук
Сутички
Reuters
Стамбул
Туреччина