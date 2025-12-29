$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6610 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8690 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12806 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14474 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18884 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35543 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54797 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59169 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51902 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Турецька поліція потрапила під обстріл під час операції проти "Ісламської держави": семеро поранених

Київ • УНН

 • 2620 перегляди

Семеро турецьких поліцейських отримали поранення під час операції проти ІДІЛ у Ялові, коли їхній підрозділ потрапив під обстріл. Влада призупинила заняття у п'яти школах та запровадила заборону на мовлення щодо інциденту.

Турецька поліція потрапила під обстріл під час операції проти "Ісламської держави": семеро поранених

Під час операції проти "Ісламської держави" у Ялові в Туреччині поліція потрапила під обстріл. У перестрілці, що виникла, було поранено семеро поліцейських, повідомляє TRT Haber, пише УНН.

Деталі

Підрозділи з управління поліції провінції провели "операцію проти терористичної організації ІДІЛ у будинку на дорозі до села Елмалик, поблизу центру міста".

"В результаті перестрілки під час операції було поранено семеро поліцейських", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, "стан здоров'я поліцейських, доставлених до лікарні, добрий".

Операція проводилася за підтримки поліції спеціального призначення з Бурси, було вжито заходи безпеки в навколишньому районі.

Влада у Ялові оголосило про призупинення занять у п'яти школах цього району сьогодні. Цивільним особам та транспортним засобам заборонено в'їжджати до зони інциденту, де відключено природний газ та електроенергію. Вища рада з питань радіо та телебачення (RTÜK) оголосила у своїх соціальних мережах про заборону на мовлення у зв'язку з інцидентом в Ялові. "У цьому контексті важливо, щоб не велися жодні трансляції, окрім офіційних заяв влади щодо цього процесу", - вказали у відомстві.

У Туреччині затримали 115 підозрюваних у причетності до "Ісламської держави" 25.12.25, 11:47 • 6274 перегляди

Юлія Шрамко

