Турецька поліція потрапила під обстріл під час операції проти "Ісламської держави": семеро поранених

Під час операції проти "Ісламської держави" у Ялові в Туреччині поліція потрапила під обстріл. У перестрілці, що виникла, було поранено семеро поліцейських, повідомляє TRT Haber, пише УНН.

Деталі

Підрозділи з управління поліції провінції провели "операцію проти терористичної організації ІДІЛ у будинку на дорозі до села Елмалик, поблизу центру міста".

"В результаті перестрілки під час операції було поранено семеро поліцейських", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, "стан здоров'я поліцейських, доставлених до лікарні, добрий".

Операція проводилася за підтримки поліції спеціального призначення з Бурси, було вжито заходи безпеки в навколишньому районі.

Влада у Ялові оголосило про призупинення занять у п'яти школах цього району сьогодні. Цивільним особам та транспортним засобам заборонено в'їжджати до зони інциденту, де відключено природний газ та електроенергію. Вища рада з питань радіо та телебачення (RTÜK) оголосила у своїх соціальних мережах про заборону на мовлення у зв'язку з інцидентом в Ялові. "У цьому контексті важливо, щоб не велися жодні трансляції, окрім офіційних заяв влади щодо цього процесу", - вказали у відомстві.

