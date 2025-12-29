Турецкая полиция попала под обстрел во время операции против "Исламского государства": семеро раненых

Во время операции против "Исламского государства" в Ялове в Турции полиция попала под обстрел. В возникшей перестрелке были ранены семеро полицейских, сообщает TRT Haber, пишет УНН.

Детали

Подразделения из управления полиции провинции провели "операцию против террористической организации ИГИЛ в доме на дороге к селу Элмалык, вблизи центра города".

"В результате перестрелки во время операции были ранены семеро полицейских", - говорится в сообщении.

Как указано, "состояние здоровья полицейских, доставленных в больницу, хорошее".

Операция проводилась при поддержке полиции специального назначения из Бурсы, были приняты меры безопасности в окружающем районе.

Власти в Ялове объявили о приостановке занятий в пяти школах этого района сегодня. Гражданским лицам и транспортным средствам запрещено въезжать в зону инцидента, где отключены природный газ и электроэнергия. Высший совет по вопросам радио и телевидения (RTÜK) объявил в своих социальных сетях о запрете на вещание в связи с инцидентом в Ялове. "В этом контексте важно, чтобы не велись никакие трансляции, кроме официальных заявлений властей относительно этого процесса", - указали в ведомстве.

