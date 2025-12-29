Турецкая полиция попала под обстрел во время операции против "Исламского государства": семеро раненых

$42.060.13
49.560.13
ukenru
04:39 • 12356 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 28554 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 35632 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 33171 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 29606 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 37490 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 48127 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33611 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40375 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 44950 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
6.6м/с
72%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил о детальном обсуждении вопросов после разговора с путиным28 декабря, 22:54 • 10321 просмотра
Президент Зеленский озвучил сроки согласования мирного плана28 декабря, 22:59 • 15382 просмотра
Отключения света 29 декабря: ДТЭК опубликовал графики для двух областей и КиеваVideo28 декабря, 23:08 • 24575 просмотра
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах командVideo28 декабря, 23:41 • 20317 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине02:59 • 22572 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 32848 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 111471 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 159926 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 83001 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 113338 просмотра
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 1538 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 25818 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 36524 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 111471 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 37534 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Шахед-136
Фильм

Турецкая полиция попала под обстрел во время операции против "Исламского государства": семеро раненых

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Семеро турецких полицейских получили ранения во время операции против ИГИЛ в Ялове, когда их подразделение попало под обстрел. Власти приостановили занятия в пяти школах и ввели запрет на освещение инцидента.

Турецкая полиция попала под обстрел во время операции против "Исламского государства": семеро раненых

Во время операции против "Исламского государства" в Ялове в Турции полиция попала под обстрел. В возникшей перестрелке были ранены семеро полицейских, сообщает TRT Haber, пишет УНН.

Детали

Подразделения из управления полиции провинции провели "операцию против террористической организации ИГИЛ в доме на дороге к селу Элмалык, вблизи центра города".

"В результате перестрелки во время операции были ранены семеро полицейских", - говорится в сообщении.

Как указано, "состояние здоровья полицейских, доставленных в больницу, хорошее".

Операция проводилась при поддержке полиции специального назначения из Бурсы, были приняты меры безопасности в окружающем районе.

Власти в Ялове объявили о приостановке занятий в пяти школах этого района сегодня. Гражданским лицам и транспортным средствам запрещено въезжать в зону инцидента, где отключены природный газ и электроэнергия. Высший совет по вопросам радио и телевидения (RTÜK) объявил в своих социальных сетях о запрете на вещание в связи с инцидентом в Ялове. "В этом контексте важно, чтобы не велись никакие трансляции, кроме официальных заявлений властей относительно этого процесса", - указали в ведомстве.

В Турции задержаны 115 подозреваемых в причастности к "Исламскому государству"25.12.25, 11:47 • 6252 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Село
Социальная сеть
Столкновения
Отключение света
Электроэнергия
Турция