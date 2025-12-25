В Турции задержаны 115 подозреваемых в причастности к "Исламскому государству"
Киев • УНН
Власти Турции задержали 115 человек, подозреваемых в принадлежности к группировке "Исламское государство", которые, по данным следствия, планировали совершить нападения во время рождественских и новогодних праздников в стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Полиция Стамбула получила информацию о том, что члены "Исламского государства" готовили атаки в Турции, в частности против немусульман, в период празднования Рождества и Нового года.
В ходе операции полиция провела обыски в 124 местах в Стамбуле и задержала 115 из 137 подозреваемых, которых разыскивали правоохранители.
Во время рейдов было изъято несколько пистолетов и боеприпасы, отметили в прокуратуре.
Напомним
13 декабря президент США Дональд Трамп заявил об "очень серьезном возмездии" после того, как двое американских военнослужащих и один гражданский погибли в Сирии. Нападение, в котором США обвиняют группировку "Исламское государство", произошло в неконтролируемой части страны.