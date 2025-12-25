В Турции задержаны 115 подозреваемых в причастности к "Исламскому государству"

$42.150.05
Эксклюзив
09:42 • 326 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 772 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 1746 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 3454 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 6188 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 36350 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 55002 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 30569 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 44783 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 48550 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 36350 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 26868 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 55002 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 44783 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 48550 просмотра
В Турции задержаны 115 подозреваемых в причастности к "Исламскому государству"

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Власти Турции задержали 115 человек, подозреваемых в причастности к "Исламскому государству", которые планировали нападения во время рождественских и новогодних праздников. Полиция Стамбула провела обыски в 124 местах, изъяв оружие.

В Турции задержаны 115 подозреваемых в причастности к "Исламскому государству"

Власти Турции задержали 115 человек, подозреваемых в принадлежности к группировке "Исламское государство", которые, по данным следствия, планировали совершить нападения во время рождественских и новогодних праздников в стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Полиция Стамбула получила информацию о том, что члены "Исламского государства" готовили атаки в Турции, в частности против немусульман, в период празднования Рождества и Нового года.

В ходе операции полиция провела обыски в 124 местах в Стамбуле и задержала 115 из 137 подозреваемых, которых разыскивали правоохранители. 

Во время рейдов было изъято несколько пистолетов и боеприпасы, отметили в прокуратуре.

Напомним

13 декабря президент США Дональд Трамп заявил об "очень серьезном возмездии" после того, как двое американских военнослужащих и один гражданский погибли в Сирии. Нападение, в котором США обвиняют группировку "Исламское государство", произошло в неконтролируемой части страны.

Ольга Розгон

Новости Мира
Новый год
Обыск
Reuters
Стамбул
Турция