15:54 • 9890 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 14620 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 13848 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 14593 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 14040 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 11883 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 13261 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14184 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12684 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13094 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 58898 перегляди
У Сирії скоїли напад на американських військових та перекладача. Трамп пообіцяв серйозну відплату "Ісламській державі"

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про "дуже серйозну відплату" після того, як двоє американських військовослужбовців та один цивільний загинули в Сирії. Напад, у якому США звинувачують угруповання "Ісламська держава", стався в неконтрольованій частині країни.

У Сирії скоїли напад на американських військових та перекладача. Трамп пообіцяв серйозну відплату "Ісламській державі"

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що "буде дуже серйозна відплата" після того, як двоє американських військовослужбовців та один американський цивільний загинули внаслідок нападу в Сирії, в якому Сполучені Штати звинувачують угруповання "Ісламська держава", передає УНН із посиланням на AP.

"Це був напад ІДІЛ проти США та Сирії, у дуже небезпечній частині Сирії, яка не повністю контролюється ними", – написав Трамп у дописі в соціальних мережах.

Американський президент заявив журналістам у Білому домі, що президент Сирії Ахмед аль-Шараа "спустошений тим, що сталося", і наголосив, що Сирія воює разом з американськими військами. У своєму дописі Трамп сказав, що аль-Шараа "надзвичайно розлючений і стурбований цим нападом".

Центральне командування США повідомило, що троє військовослужбовців отримали поранення в суботу в засідці, влаштованій одним членом ІДІЛ у центральній Сирії. Трамп сказав, що троє "здається, почуваються досить добре". Американські військові заявили, що стрілець був убитий.

Напад на американські війська в Сирії став першим випадком зі смертельними жертвами з моменту падіння президента Башара Асада рік тому.

"Буде дуже серйозна відплата", – заявив Трамп на своїй платформі Truth Social.

Додамо

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що вбитим цивільним був американський перекладач. Парнелл сказав, що напад був спрямований проти солдатів, які беруть участь у поточних контртерористичних операціях у регіоні, і його розслідування активно триває.

Стрілянина сталася поблизу історичної Пальміри, повідомляє державне інформаційне агентство SANA, яке раніше повідомляло, що двоє членів сирійських сил безпеки та кілька військовослужбовців США отримали поранення. Поранених доставили гелікоптером до гарнізону Аль-Танф поблизу кордону з Іраком та Йорданією.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великій Британії, повідомив, що нападник був членом сирійських сил безпеки.

Речник Міністерства внутрішніх справ Сирії Нур ад-Дін аль-Баба повідомив, що озброєний чоловік, пов'язаний з ІДІЛ, відкрив вогонь у воротах військового посту. Він додав, що сирійська влада розслідує, чи був стрілець членом ІДІЛ, чи лише носив її екстремістську ідеологію. Він спростував повідомлення про те, що нападник був співробітником служби безпеки.

Антоніна Туманова

