В Сирии совершили нападение на американских военных и переводчика. Трамп пообещал серьезное возмездие "Исламскому государству"

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что «будет очень серьезное возмездие» после того, как двое американских военнослужащих и один американский гражданский погибли в результате нападения в Сирии, в котором Соединенные Штаты обвиняют группировку «Исламское государство», передает УНН со ссылкой на AP.

«Это было нападение ИГИЛ против США и Сирии, в очень опасной части Сирии, которая не полностью контролируется ими», – написал Трамп в сообщении в социальных сетях.

Американский президент заявил журналистам в Белом доме, что президент Сирии Ахмед аль-Шараа «опустошен тем, что произошло», и подчеркнул, что Сирия воюет вместе с американскими войсками. В своем сообщении Трамп сказал, что аль-Шараа «чрезвычайно разгневан и обеспокоен этим нападением».

Центральное командование США сообщило, что трое военнослужащих получили ранения в субботу в засаде, устроенной одним членом ИГИЛ в центральной Сирии. Трамп сказал, что трое «кажется, чувствуют себя довольно хорошо». Американские военные заявили, что стрелок был убит.

Нападение на американские войска в Сирии стало первым случаем со смертельными жертвами с момента падения президента Башара Асада год назад.

«Будет очень серьезное возмездие», – заявил Трамп на своей платформе Truth Social.

Добавим

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что убитым гражданским был американский переводчик. Парнелл сказал, что нападение было направлено против солдат, участвующих в текущих контртеррористических операциях в регионе, и его расследование активно продолжается.

Стрельба произошла вблизи исторической Пальмиры, сообщает государственное информационное агентство SANA, которое ранее сообщало, что двое членов сирийских сил безопасности и несколько военнослужащих США получили ранения. Раненых доставили вертолетом в гарнизон Аль-Танф вблизи границы с Ираком и Иорданией.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, сообщил, что нападавший был членом сирийских сил безопасности.

Представитель Министерства внутренних дел Сирии Нур ад-Дин аль-Баба сообщил, что вооруженный мужчина, связанный с ИГИЛ, открыл огонь у ворот военного поста. Он добавил, что сирийские власти расследуют, был ли стрелок членом ИГИЛ, или лишь носил ее экстремистскую идеологию. Он опроверг сообщения о том, что нападавший был сотрудником службы безопасности.