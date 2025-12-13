В Сирии совершили нападение на американских военных и переводчика. Трамп пообещал серьезное возмездие "Исламскому государству"

$42.270.00
49.520.00
ukenru
15:54 • 10336 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 15430 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 14500 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 15211 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 14556 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 12156 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 13472 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14266 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12766 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13173 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0.9м/с
77%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 12668 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 10984 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 19099 просмотра
"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с путиным заявил, что хочет поговорить с Трампом13 декабря, 12:45 • 6484 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto16:20 • 12734 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto16:20 • 12748 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 19113 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 26174 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 36500 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 59331 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Кирилл Буданов
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Берлин
Покровск
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 10997 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 12682 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 18905 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 53775 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 35071 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
The New York Times
Ми-8

В Сирии совершили нападение на американских военных и переводчика. Трамп пообещал серьезное возмездие "Исламскому государству"

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил об "очень серьезном возмездии" после того, как двое американских военнослужащих и один гражданский погибли в Сирии. Нападение, в котором США обвиняют группировку "Исламское государство", произошло в неконтролируемой части страны.

В Сирии совершили нападение на американских военных и переводчика. Трамп пообещал серьезное возмездие "Исламскому государству"

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что «будет очень серьезное возмездие» после того, как двое американских военнослужащих и один американский гражданский погибли в результате нападения в Сирии, в котором Соединенные Штаты обвиняют группировку «Исламское государство», передает УНН со ссылкой на AP.

«Это было нападение ИГИЛ против США и Сирии, в очень опасной части Сирии, которая не полностью контролируется ими», – написал Трамп в сообщении в социальных сетях.

Американский президент заявил журналистам в Белом доме, что президент Сирии Ахмед аль-Шараа «опустошен тем, что произошло», и подчеркнул, что Сирия воюет вместе с американскими войсками. В своем сообщении Трамп сказал, что аль-Шараа «чрезвычайно разгневан и обеспокоен этим нападением».

Центральное командование США сообщило, что трое военнослужащих получили ранения в субботу в засаде, устроенной одним членом ИГИЛ в центральной Сирии. Трамп сказал, что трое «кажется, чувствуют себя довольно хорошо». Американские военные заявили, что стрелок был убит.

Нападение на американские войска в Сирии стало первым случаем со смертельными жертвами с момента падения президента Башара Асада год назад.

«Будет очень серьезное возмездие», – заявил Трамп на своей платформе Truth Social.

Добавим

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что убитым гражданским был американский переводчик. Парнелл сказал, что нападение было направлено против солдат, участвующих в текущих контртеррористических операциях в регионе, и его расследование активно продолжается.

Стрельба произошла вблизи исторической Пальмиры, сообщает государственное информационное агентство SANA, которое ранее сообщало, что двое членов сирийских сил безопасности и несколько военнослужащих США получили ранения. Раненых доставили вертолетом в гарнизон Аль-Танф вблизи границы с Ираком и Иорданией.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, сообщил, что нападавший был членом сирийских сил безопасности.

Представитель Министерства внутренних дел Сирии Нур ад-Дин аль-Баба сообщил, что вооруженный мужчина, связанный с ИГИЛ, открыл огонь у ворот военного поста. Он добавил, что сирийские власти расследуют, был ли стрелок членом ИГИЛ, или лишь носил ее экстремистскую идеологию. Он опроверг сообщения о том, что нападавший был сотрудником службы безопасности.

Антонина Туманова

Новости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Центральное командование США
Пентагон
Ирак
Иордания
Дональд Трамп
Сирия
Великобритания
Соединённые Штаты