Трамп набросился на Клуни из-за получения французского гражданства. Актер ответил

$42.170.18
49.550.24
ukenru
16:10 • 9388 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 14009 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 21359 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 33858 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 23728 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 60242 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 87043 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 63772 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 57824 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 192928 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Изнасиловал 13-летнюю девочку, пока ее мать была на родах в больнице: в Винницкой области взяли под стражу подозреваемого2 января, 10:40 • 11079 просмотра
"Атака" на резиденцию путина: кремль организовал примитивный фейк, чтобы поссорить США и Украину - ЦПД2 января, 11:04 • 5806 просмотра
Пьяные расшатали лифт: во Львове 19-летний парень упал в шахту2 января, 11:12 • 3730 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Харькову есть разрушения торгового центра: ГСЧС показала новые кадры последствийPhoto14:54 • 4848 просмотра
Большинство регионов Украины столкнутся с отключениями света 3 января16:02 • 3574 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 25620 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 45151 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 61751 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 192924 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 112646 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 36493 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 46139 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 46113 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 112657 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 43972 просмотра
Трамп набросился на Клуни из-за получения французского гражданства. Актер ответил

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал Джорджа и Амаль Клуни в Truth Social после того, как они получили французское гражданство. Клуни ответил, что согласен с Трампом относительно необходимости "сделать Америку снова великой", намекая на выборы в ноябре.

Трамп набросился на Клуни из-за получения французского гражданства. Актер ответил

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал актера Джорджа Клуни и его жену Амаль после того, как они получили французское гражданство. Актер отреагировал на слова американского лидера сдержанно, но решительно, передает УНН.

Детали

Трамп набросился на актера с критикой в Truth Social.

"Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогностика всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, переживает серьезную проблему преступности из-за их абсолютно ужасного отношения к иммиграции, подобно тому, как это было во времена Сонного Джо Байдена" - отметил Трамп.

Президент США "вспомнил" Клуни его политическую позицию и поддержку его оппонентов на выборах. 

Клуни получил больше огласки за политику, чем за свои очень немногочисленные и абсолютно посредственные фильмы. Он вовсе не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике. СДЕЛАЙТЕ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ! - добавил Трамп.

В заявлении для The Hollywood Reporter Клуни ответил: "Я полностью согласен с нынешним президентом. Мы должны снова сделать Америку великой. Мы начнем в ноябре".

Ранее на этой неделе Министерство юстиции Франции подтвердило, что семья Клуни получила свои приказы о натурализации в официальных документах, опубликованных на выходных. Джордж сохранит свое американское гражданство, тогда как Амаль, которая была натурализована под своей девичьей фамилией Амаль Аламуддин, имеет британско-ливанское происхождение. Их двое детей родились в Лондоне.

Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство: детали29.12.25, 22:20 • 13794 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Фильм
Дональд Трамп
Франция
Джо Байден
Соединённые Штаты