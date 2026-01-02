Трамп набросился на Клуни из-за получения французского гражданства. Актер ответил

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал актера Джорджа Клуни и его жену Амаль после того, как они получили французское гражданство. Актер отреагировал на слова американского лидера сдержанно, но решительно, передает УНН.

Детали

Трамп набросился на актера с критикой в Truth Social.

"Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогностика всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, переживает серьезную проблему преступности из-за их абсолютно ужасного отношения к иммиграции, подобно тому, как это было во времена Сонного Джо Байдена" - отметил Трамп.

Президент США "вспомнил" Клуни его политическую позицию и поддержку его оппонентов на выборах.

Клуни получил больше огласки за политику, чем за свои очень немногочисленные и абсолютно посредственные фильмы. Он вовсе не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике. СДЕЛАЙТЕ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ! - добавил Трамп.

В заявлении для The Hollywood Reporter Клуни ответил: "Я полностью согласен с нынешним президентом. Мы должны снова сделать Америку великой. Мы начнем в ноябре".

Ранее на этой неделе Министерство юстиции Франции подтвердило, что семья Клуни получила свои приказы о натурализации в официальных документах, опубликованных на выходных. Джордж сохранит свое американское гражданство, тогда как Амаль, которая была натурализована под своей девичьей фамилией Амаль Аламуддин, имеет британско-ливанское происхождение. Их двое детей родились в Лондоне.

