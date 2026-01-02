Трамп накинувся на Клуні через отримання французького громадянства. Актор відповів

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував актора Джорджа Клуні та його дружину Амаль після того, як вони отримали французьке громадянство. Актор відреагував на слова американського лідера стримано, але рішуче, передає УНН.

Деталі

Трамп накинувся на актора з критикою в Truth Social.

"Джордж та Амаль Клуні, два найгірших політичних прогностики всіх часів, офіційно стали громадянами Франції, яка, на жаль, переживає серйозну проблему злочинності через їхнє абсолютно жахливе ставлення до імміграції, подібно до того, як це було за часів Сонного Джо Байдена" - зазначив Трамп.

Президент США "пригадав" Клуні його політичну позицію та підтримку його опонентів на виборах.

Клуні отримав більше розголосу за політику, ніж за свої дуже нечисленні та абсолютно посередні фільми. Він зовсім не був кінозіркою, він був просто пересічним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці. ЗРОБІТЬ АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ! - додав Трамп.

У заяві для The Hollywood Reporter Клуні відповів: "Я повністю згоден з нинішнім президентом. Ми повинні знову зробити Америку великою. Ми почнемо в листопаді".

Раніше цього тижня Міністерство юстиції Франції підтвердило, що родина Клуні отримала свої накази про натуралізацію в офіційних документах, опублікованих вихідними. Джордж збереже своє американське громадянство, тоді як Амаль, яка була натуралізована під своїм дівочим прізвищем Амаль Аламуддін, має британсько-ліванське походження. Їхні двоє дітей народилися в Лондоні.

