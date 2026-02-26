$43.240.02
50.960.00
ukenru
Ексклюзив
11:34 • 282 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 9678 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 25418 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 40879 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 37178 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 35848 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 26801 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 20523 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 46311 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19687 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.3м/с
70%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 20823 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26 лютого, 03:05 • 19274 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58 • 14884 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"07:34 • 10676 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 9042 перегляди
Публікації
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 282 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 35848 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 46311 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 50461 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 33298 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Олег Синєгубов
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Крим
Кіровоградська область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 8132 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 31177 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 34719 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 39068 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 40071 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
NASAMS
Соціальна мережа

Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать

Київ • УНН

 • 282 перегляди

З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1%, яка торкнеться не всіх пенсіонерів однаково. Частина отримає відчутне підвищення, інші — мінімальні зміни або не отримають індексації взагалі через обмеження.

Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать

Через надбавки, "дотяжки" за стаж і законодавчі обмеження частина пенсіонерів отримає відчутне підвищення, частина майже не помітить змін, а найменші та максимальні виплати можуть взагалі не індексуватися.

З 1 березня в Україні традиційно стартує індексація пенсій на 12,1%. Але за цією цифрою ховається не універсальне підвищення для всіх, а перерахунок базових показників у формулі, який дає дуже різний результат залежно від виду пенсії, стажу, попередньої зарплати та наявності надбавок. Частина пенсіонерів відчує приріст у гаманці, інші побачать лише мінімальні зміни, а окремі категорії можуть не отримати індексації взагалі через встановлені обмеження.

У цьому матеріалі разом із експертом із пенсійної справи Сергієм Коробкіним розбираємося, кого зачепить індексація, чому 12% не дорівнює "+12% до виплати", як працюють "дотяжки" за стаж і чому дискусія про справедливість підвищень щоразу впирається у стару проблему: офіційні індекси та реальна вартість життя для пенсіонерів часто не збігаються.

Індексація пенсій з 1 березня: що про неї каже влада 

Міністр соціальної політики Денис Улютін у інтерв'ю для РБК-Україна підтвердив: пенсії для українців зростуть у середньому на 12%, а надбавки становитимуть від 100 до 2595 гривень відповідно. 

Законодавство передбачає чітку формулу для перерахунку виплат. Вона враховує два ключові макроекономічні показники: половина коефіцієнта залежить від інфляції за минулий рік (яка у 2025 році склала 8%), а інша половина — від темпів зростання середньої зарплати в Україні за останні три роки (16,1%). Поєднання цих даних і дозволило уряду вийти на показник у 12,1%

- пояснив голова профільного міністерства.

Улютін додав, що цьогоріч вперше за тривалий період часу Пенсійний фонд України увійшов у новий рік із затвердженим бездефіцитним бюджетом. Тому усі громадяни, які мають право на пенсію, повинні отримати свої кошти у повному обсязі та без затримок.  

Підвищення виплат торкнеться і сімей загиблих та зниклих безвісти. Голова Уряду Юлія Свириденко зазначила, що мінімальна пенсійна виплата  на кожного непрацездатного члена сім’ї, з числа батьків, дружин, чоловіків на одну дитину полеглих захисників і захисниць, та дитині, загиблого захисника чи захисниці, якому замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 грн на людину.

Очільниця Кабміну уточнила, що наразі така виплата становить 7 800 грн. 

"Зросте мінімальна пенсійна виплати для сімей, де пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці, крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка. У таких випадках виплата має бути не менше ніж 10 020 грн на кожного члена сім’ї, замість чинних 6 100 грн", — проінформувала Свириденко. 

Вона додала, що з 1 березня 2027 року ці розміри щороку переглядатимуть.  

Уряд запровадить гарантовану пенсію у 6000 гривень - озвучені терміни13.02.26, 12:19 • 19051 перегляд

За яким принципом чиновники перерахували українцям пенсії

Експерт у галузі пенсійного законодавства Сергій Коробкін в ексклюзивному коментарі УНН пояснює: коли влада говорить про індексацію пенсій на 12,1%, йдеться радше про технічний перерахунок формули, який для одних буде відчутним, а для інших мине майже непомітно.

Проблема в тому, що це не означає автоматично (збільшення, — ред.) на 12% до виплати в платіжці. Зростає не вся пенсія: збільшується зарплата, яку підставляють у формулу розрахунку. Тому очікування "було 5000, стане 5600" часто розбиваються об математику надбавок, доплат і обмежень

- говорить експерт.

Нюанс полягає в тому, що у формулу для розрахунку підставляють два параметри: зростання зарплати за попередні три роки й індекс інфляції.  

Далі вони сумуються, діляться навпіл. У нашому випадку це виглядає як зростання середньої зарплати на 16% та 8% поточна інфляція. У результаті виходить 12% індексації

- пояснює логіку перерахунку виплат Сергій Коробкін.

Фахівець додає, що в експертному середовищі з цього приводу вже зараз точаться дискусії: наскільки озвучений чиновниками коефіцієнт інфляції близький до реальних показників та чи "перекриє" підвищення пенсій зниження купівельної спроможності населення внаслідок його зростання. Наразі однозначних відповідей на ці питання немає.  

Економісти вважають, що (заявлений рівень знецінення купівельної спроможності, — ред.) не відповідає дійсності, бо інфляція набагато більша, і зростання цих пенсій не покриває реальні потреби пенсіонерів

- каже експерт.

Пенсії в Україні у березні 2026 року: скільки отримають українці 

Починаючи від  1 березня 2026 року, українці отримуватимуть такі виплати:

  • непрацюючі пенсіонери — 3 406 грн (раніше — 3 038 грн);
    • українці, віком від 70 до 80 років — 4 050 грн (раніше — 3 613 грн);
      • люди, старші 80 років — 4 213 грн (раніше — 3 758 грн);
        • батьки та подружжя загиблих військових — 12 810 грн (раніше — 7 800 грн);
          • інші члени родини, які були на утриманні загиблих військових  — 10 020 грн (раніше — 6 100 грн).

            Максимальна пенсія залишається без змін і становить 25 950 грн. Але це не стосується захисників України.  

            Експерт у галузі пенсійного права зазначає прямо: найсуперечливіша зона  — це мінімальні соціальні виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму.  Йдеться про людей, яким не вистачає стажу, а також про частину отримувачів соціальної допомоги, зокрема інвалідів з дитинства, котрі фізично не можуть набути стажу. Для них виплата дорівнює прожитковому мінімуму. 

            Відповідно, з березня, скоріше за все, ніхто не відчує підвищення у цих категорій.  

            Водночас існує й верхня "стеля". 

            Максимальна пенсія сьогодні — це 10 мінімальних. Виходить 25 950 гривень". Такі виплати підпадають під обмеження, вони не індексуватимуться

            - пояснює Сергій Коробкін.

            У гривневому вимірі індексація закономірно сильніше помітна для тих, хто має вищу грошову базу.  

            З одного боку, великі пенсії підвищуються набагато. Якщо, скажімо, це 15 тисяч, це буде відчутно. Якщо це маленькі пенсії, 3 тисячі або менше навіть, то там відсоток її не такий відчутний

            - розтлумачує фахівець.

            І додає: 

            "Зараз у нас середня пенсія десь 6,5 тисяч гривень. Якщо грубо застосувати заявлений відсоток до бази, йдеться про приріст, який виглядає пристойно на папері, але в споживчому кошику пенсіонера може "з’їдатися" швидше, ніж встигає відобразитися на рівні життя".   

            Крім того, існує ще один важливий нюанс. У попередні роки уряд застосовував так звані запобіжники в абсолютних сумах. Йшлося про мінімальне підвищення 100 гривень.  А минулорічний діапазон, за словами співрозмовника УНН, коливався від 100 гривень і до 2,5 тисяч. 

            Такі "пороги" завжди роблять індексацію менш чистою й більше схожою на ручне налаштування, що підсилює різницю між очікуваннями і фактом реального підвищення пенсії у конкретної людини.

            Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить03.02.26, 18:41 • 37532 перегляди

            Як впливає стаж на індексацію пенсій у 2026 році

            Логіка пенсійної формули проста: стаж + зарплата + середня зарплата по країні, говорить експерт Сергій Коробкін. 

            Є індивідуальний коефіцієнт зарплати людини, є середня зарплата по країні й кількість стажу. Спрощено: якщо у людини 30 років стажу, то її пенсія буде становити 30 відсотків від зарплати

            - каже він.

            Окремий механізм — це доплати тим, у кого стаж великий, а зарплата була низькою. 

            "Понад 35 років держава таким людям робить "дотяжки", —  пояснює експерт та наводить красномовний приклад минулого року,—  Найменша пенсія, 3 323 гривні…. це дотягували тим, у кого є стаж". 

            За його словами, ці суми будуть цього року також на 12% збільшуватися.

            Що потрібно зробити для перерахунку пенсій

            Перерахунок проведуть автоматично — додатково звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно.

            Таким чином, про березневу індексацію 2026 року варто запам'ятати кілька вагомих фактів.

            По-перше, 12,1% — це не універсальний приріст виплати, а зміна бази розрахунку, тому фактичний "плюс" до виплат у гривневому еквіваленті різниться.

            По-друге, наразі  найнижчі соціальні виплати та максимальні пенсії мають обмеження.

            По-третє,  стаж і "дотяжки" до нього залишаються ключем до мінімальних гарантій, але не рятують від зниження реальної купівельної спроможності, якщо офіційні індекси розходяться з реальними цінами.

            Нагадаємо

            В Україні відновили процедуру фізичної ідентифікації пенсіонерів, що викликало дискусії через призупинення виплат сотням тисяч осіб. Ця процедура, що діяла до пандемії COVID-19, має на меті запобігти шахрайству та подвійним виплатам, особливо для тих, хто перебуває на окупованих територіях або за кордоном.

            Олександра Василенко

            СуспільствоПублікаціїФінанси
            Державний бюджет
            Пенсійний вік
            Кабінет Міністрів України
            Пенсійний фонд України