Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать

Через надбавки, "дотяжки" за стаж і законодавчі обмеження частина пенсіонерів отримає відчутне підвищення, частина майже не помітить змін, а найменші та максимальні виплати можуть взагалі не індексуватися.

З 1 березня в Україні традиційно стартує індексація пенсій на 12,1%. Але за цією цифрою ховається не універсальне підвищення для всіх, а перерахунок базових показників у формулі, який дає дуже різний результат залежно від виду пенсії, стажу, попередньої зарплати та наявності надбавок. Частина пенсіонерів відчує приріст у гаманці, інші побачать лише мінімальні зміни, а окремі категорії можуть не отримати індексації взагалі через встановлені обмеження.

У цьому матеріалі разом із експертом із пенсійної справи Сергієм Коробкіним розбираємося, кого зачепить індексація, чому 12% не дорівнює "+12% до виплати", як працюють "дотяжки" за стаж і чому дискусія про справедливість підвищень щоразу впирається у стару проблему: офіційні індекси та реальна вартість життя для пенсіонерів часто не збігаються.

Індексація пенсій з 1 березня: що про неї каже влада

Міністр соціальної політики Денис Улютін у інтерв'ю для РБК-Україна підтвердив: пенсії для українців зростуть у середньому на 12%, а надбавки становитимуть від 100 до 2595 гривень відповідно.

Законодавство передбачає чітку формулу для перерахунку виплат. Вона враховує два ключові макроекономічні показники: половина коефіцієнта залежить від інфляції за минулий рік (яка у 2025 році склала 8%), а інша половина — від темпів зростання середньої зарплати в Україні за останні три роки (16,1%). Поєднання цих даних і дозволило уряду вийти на показник у 12,1% - пояснив голова профільного міністерства.

Улютін додав, що цьогоріч вперше за тривалий період часу Пенсійний фонд України увійшов у новий рік із затвердженим бездефіцитним бюджетом. Тому усі громадяни, які мають право на пенсію, повинні отримати свої кошти у повному обсязі та без затримок.

Підвищення виплат торкнеться і сімей загиблих та зниклих безвісти. Голова Уряду Юлія Свириденко зазначила, що мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї, з числа батьків, дружин, чоловіків на одну дитину полеглих захисників і захисниць, та дитині, загиблого захисника чи захисниці, якому замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 грн на людину.

Очільниця Кабміну уточнила, що наразі така виплата становить 7 800 грн.

"Зросте мінімальна пенсійна виплати для сімей, де пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці, крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка. У таких випадках виплата має бути не менше ніж 10 020 грн на кожного члена сім’ї, замість чинних 6 100 грн", — проінформувала Свириденко.

Вона додала, що з 1 березня 2027 року ці розміри щороку переглядатимуть.

За яким принципом чиновники перерахували українцям пенсії

Експерт у галузі пенсійного законодавства Сергій Коробкін в ексклюзивному коментарі УНН пояснює: коли влада говорить про індексацію пенсій на 12,1%, йдеться радше про технічний перерахунок формули, який для одних буде відчутним, а для інших мине майже непомітно.

Проблема в тому, що це не означає автоматично (збільшення, — ред.) на 12% до виплати в платіжці. Зростає не вся пенсія: збільшується зарплата, яку підставляють у формулу розрахунку. Тому очікування "було 5000, стане 5600" часто розбиваються об математику надбавок, доплат і обмежень - говорить експерт.

Нюанс полягає в тому, що у формулу для розрахунку підставляють два параметри: зростання зарплати за попередні три роки й індекс інфляції.

Далі вони сумуються, діляться навпіл. У нашому випадку це виглядає як зростання середньої зарплати на 16% та 8% поточна інфляція. У результаті виходить 12% індексації - пояснює логіку перерахунку виплат Сергій Коробкін.

Фахівець додає, що в експертному середовищі з цього приводу вже зараз точаться дискусії: наскільки озвучений чиновниками коефіцієнт інфляції близький до реальних показників та чи "перекриє" підвищення пенсій зниження купівельної спроможності населення внаслідок його зростання. Наразі однозначних відповідей на ці питання немає.

Економісти вважають, що (заявлений рівень знецінення купівельної спроможності, — ред.) не відповідає дійсності, бо інфляція набагато більша, і зростання цих пенсій не покриває реальні потреби пенсіонерів - каже експерт.

Пенсії в Україні у березні 2026 року: скільки отримають українці

Починаючи від 1 березня 2026 року, українці отримуватимуть такі виплати:

непрацюючі пенсіонери — 3 406 грн (раніше — 3 038 грн);

українці, віком від 70 до 80 років — 4 050 грн (раніше — 3 613 грн);

люди, старші 80 років — 4 213 грн (раніше — 3 758 грн);

батьки та подружжя загиблих військових — 12 810 грн (раніше — 7 800 грн);

інші члени родини, які були на утриманні загиблих військових — 10 020 грн (раніше — 6 100 грн).

Максимальна пенсія залишається без змін і становить 25 950 грн. Але це не стосується захисників України.

Експерт у галузі пенсійного права зазначає прямо: найсуперечливіша зона — це мінімальні соціальні виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму. Йдеться про людей, яким не вистачає стажу, а також про частину отримувачів соціальної допомоги, зокрема інвалідів з дитинства, котрі фізично не можуть набути стажу. Для них виплата дорівнює прожитковому мінімуму.

Відповідно, з березня, скоріше за все, ніхто не відчує підвищення у цих категорій.

Водночас існує й верхня "стеля".

Максимальна пенсія сьогодні — це 10 мінімальних. Виходить 25 950 гривень". Такі виплати підпадають під обмеження, вони не індексуватимуться - пояснює Сергій Коробкін.

У гривневому вимірі індексація закономірно сильніше помітна для тих, хто має вищу грошову базу.

З одного боку, великі пенсії підвищуються набагато. Якщо, скажімо, це 15 тисяч, це буде відчутно. Якщо це маленькі пенсії, 3 тисячі або менше навіть, то там відсоток її не такий відчутний - розтлумачує фахівець.

І додає:

"Зараз у нас середня пенсія десь 6,5 тисяч гривень. Якщо грубо застосувати заявлений відсоток до бази, йдеться про приріст, який виглядає пристойно на папері, але в споживчому кошику пенсіонера може "з’їдатися" швидше, ніж встигає відобразитися на рівні життя".

Крім того, існує ще один важливий нюанс. У попередні роки уряд застосовував так звані запобіжники в абсолютних сумах. Йшлося про мінімальне підвищення 100 гривень. А минулорічний діапазон, за словами співрозмовника УНН, коливався від 100 гривень і до 2,5 тисяч.

Такі "пороги" завжди роблять індексацію менш чистою й більше схожою на ручне налаштування, що підсилює різницю між очікуваннями і фактом реального підвищення пенсії у конкретної людини.

Як впливає стаж на індексацію пенсій у 2026 році

Логіка пенсійної формули проста: стаж + зарплата + середня зарплата по країні, говорить експерт Сергій Коробкін.

Є індивідуальний коефіцієнт зарплати людини, є середня зарплата по країні й кількість стажу. Спрощено: якщо у людини 30 років стажу, то її пенсія буде становити 30 відсотків від зарплати - каже він.

Окремий механізм — це доплати тим, у кого стаж великий, а зарплата була низькою.

"Понад 35 років держава таким людям робить "дотяжки", — пояснює експерт та наводить красномовний приклад минулого року,— Найменша пенсія, 3 323 гривні…. це дотягували тим, у кого є стаж".

За його словами, ці суми будуть цього року також на 12% збільшуватися.

Що потрібно зробити для перерахунку пенсій

Перерахунок проведуть автоматично — додатково звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно.

Таким чином, про березневу індексацію 2026 року варто запам'ятати кілька вагомих фактів.

По-перше, 12,1% — це не універсальний приріст виплати, а зміна бази розрахунку, тому фактичний "плюс" до виплат у гривневому еквіваленті різниться.

По-друге, наразі найнижчі соціальні виплати та максимальні пенсії мають обмеження.

По-третє, стаж і "дотяжки" до нього залишаються ключем до мінімальних гарантій, але не рятують від зниження реальної купівельної спроможності, якщо офіційні індекси розходяться з реальними цінами.

