Эксклюзив
18:57 • 2978 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
18:48 • 5232 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
18:36 • 6176 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
15:53 • 11566 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 14432 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 14583 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 18195 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 19743 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 20596 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 37002 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство: детали

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Джордж Клуни, его жена Амаль и двое их детей получили французское гражданство, что подтверждено официальным указом. Актер ранее выражал свое восхищение французскими законами о защите частной жизни, которые защищают его семью от папарацци.

Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство: детали

Джорджу Клуни, его жене Амаль Клуни и их двоим детям было предоставлено французское гражданство, согласно официальному указу, опубликованному в правительственном вестнике Франции, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Публикация подтверждает стремление, о котором Клуни говорил в начале декабря, когда хвалил французские законы о защите частной жизни, которые защищают его семью от папарацци.

"Я люблю французскую культуру, ваш язык, даже если я все еще плохо им владею после 400 дней курсов", - сказал актер тогда радио RTL - на английском языке.

Джордж Клуни говорит, что его детям живется "гораздо лучше", поскольку они воспитываются во Франции, чем в Лос-Анджелесе.

"Здесь не фотографируют детей. Нет папарацци, прячущихся у школьных ворот. Это для нас самое главное", - сказал он.

Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности08.10.25, 19:22 • 45316 просмотров

У этого теперь уже гражданина США и Франции давняя привязанность к Европе, которая началась еще до его брака в 2014 году с женой, британско-ливанским юристом по правам человека, свободно говорящей по-французски.

Клуни владеет поместьем в итальянском регионе озера Комо, приобретенным в 2002 году, а также он и его жена купили историческое поместье в Англии.

Их недвижимость на юге Франции - бывшее винодельческое поместье Domaine du Canadel, недалеко от деревни Бриньоль - была приобретена в 2021 году.

Они также владеют квартирой в Нью-Йорке и недвижимостью в Кентукки, но, как сообщается, продали дома в Лос-Анджелесе и Мексике за последнее десятилетие.

У пары есть восьмилетние близнецы. Клуни рассказал RTL, что хотя семья часто путешествует, их дом во Франции — "место, где мы чувствуем себя самыми счастливыми".

Клуни также является режиссером и продюсером, и получил две премии "Оскар": одну за лучшую роль второго плана в фильме "Сириана" 2006 года и другую как продюсер фильма "Арго" 2012 года.

Клуни — не единственная голливудская фигура, которая стремится получить французское гражданство. Американский режиссер Джим Джармуш в пятницу заявил радиостанции France Inter, что он также планирует подать заявление на получение французского гражданства.

"Я хотел бы найти место, которое позволило бы мне сбежать из Соединенных Штатов", - сказал он, добавив, что его также привлекает французская культура.

Антонина Туманова

