Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство: детали

Джорджу Клуни, его жене Амаль Клуни и их двоим детям было предоставлено французское гражданство, согласно официальному указу, опубликованному в правительственном вестнике Франции, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Публикация подтверждает стремление, о котором Клуни говорил в начале декабря, когда хвалил французские законы о защите частной жизни, которые защищают его семью от папарацци.

"Я люблю французскую культуру, ваш язык, даже если я все еще плохо им владею после 400 дней курсов", - сказал актер тогда радио RTL - на английском языке.

Джордж Клуни говорит, что его детям живется "гораздо лучше", поскольку они воспитываются во Франции, чем в Лос-Анджелесе.

"Здесь не фотографируют детей. Нет папарацци, прячущихся у школьных ворот. Это для нас самое главное", - сказал он.

Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности

У этого теперь уже гражданина США и Франции давняя привязанность к Европе, которая началась еще до его брака в 2014 году с женой, британско-ливанским юристом по правам человека, свободно говорящей по-французски.

Клуни владеет поместьем в итальянском регионе озера Комо, приобретенным в 2002 году, а также он и его жена купили историческое поместье в Англии.

Их недвижимость на юге Франции - бывшее винодельческое поместье Domaine du Canadel, недалеко от деревни Бриньоль - была приобретена в 2021 году.

Они также владеют квартирой в Нью-Йорке и недвижимостью в Кентукки, но, как сообщается, продали дома в Лос-Анджелесе и Мексике за последнее десятилетие.

У пары есть восьмилетние близнецы. Клуни рассказал RTL, что хотя семья часто путешествует, их дом во Франции — "место, где мы чувствуем себя самыми счастливыми".

Клуни также является режиссером и продюсером, и получил две премии "Оскар": одну за лучшую роль второго плана в фильме "Сириана" 2006 года и другую как продюсер фильма "Арго" 2012 года.

Клуни — не единственная голливудская фигура, которая стремится получить французское гражданство. Американский режиссер Джим Джармуш в пятницу заявил радиостанции France Inter, что он также планирует подать заявление на получение французского гражданства.

"Я хотел бы найти место, которое позволило бы мне сбежать из Соединенных Штатов", - сказал он, добавив, что его также привлекает французская культура.