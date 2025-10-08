Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности

Американский актер Джордж Клуни, родившийся в Кентукки, провел значительную часть своего детства в сельской местности – и, по его собственному признанию, ненавидел это место. Тем не менее, он живет на ферме во Франции со своей женой, адвокатом по правам человека Амаль Клуни, и их восьмилетними близнецами Эллой и Александром. И, похоже, это в первую очередь ради благополучия детей, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Подробности

Он не хочет, чтобы его дети "бегали вокруг, беспокоясь о папарацци", – сказал 64-летний актер в интервью журналу Esquire. Он также не хочет, чтобы их "сравнивали со знаменитыми детьми других людей". Во Франции люди не очень интересуются знаменитостями.

"Им наплевать на славу", - отметил Клуни.

Семейная жизнь, кажется, также идет более аналоговым путем.

"Они там не на своих iPad, понимаете? У них гораздо лучшая жизнь" – продолжил Клуни.

По словам актера, на ферме во Франции есть виноградники и около 1200 оливковых деревьев, а также трактор, на котором Клуни возит детей. Весной пришлось красить забор. В отсутствие мастеров он вместе с Эллой и Александром взял в руки кисть. Во время этого действа оба ребенка с головы до ног покрылись краской и маслом, но: "Они выполнили работу, в этом и была суть".

В целом, двукратный обладатель премии "Оскар" выглядит в интервью приземленным. Он с гордостью рассказывает, что сам ремонтировал машину и кофеварку.

"Я такой ловкий. Они и понятия не имеют", – пошутил Клуни.

Сам Клуни говорит, что не хочет воспитывать своих детей в Лос-Анджелесе среди голливудской культуры: "Я чувствовал, что они никогда не получат справедливого шанса в жизни".

Дополнение

