Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности

Эксклюзив
13:46 • 13467 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 26142 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 25613 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 26453 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 24354 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 21478 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 19476 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21838 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19659 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17810 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 47668 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 27086 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto8 октября, 09:38 • 19190 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 18599 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 15053 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 13464 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 26138 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 15161 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 25610 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 18713 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Черниговская область
Сумская область
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 430 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 27167 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 43147 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 45991 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 97311 просмотра
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
Шахед-136

Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Американский актер Джордж Клуни воспитывает своих восьмилетних близнецов Эллу и Александра на ферме во Франции. Он стремится защитить их от папарацци и сравнений со знаменитыми детьми, обеспечивая аналоговую жизнь без iPad.

Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности

Американский актер Джордж Клуни, родившийся в Кентукки, провел значительную часть своего детства в сельской местности – и, по его собственному признанию, ненавидел это место. Тем не менее, он живет на ферме во Франции со своей женой, адвокатом по правам человека Амаль Клуни, и их восьмилетними близнецами Эллой и Александром. И, похоже, это в первую очередь ради благополучия детей, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Подробности

Он не хочет, чтобы его дети "бегали вокруг, беспокоясь о папарацци", – сказал 64-летний актер в интервью журналу Esquire. Он также не хочет, чтобы их "сравнивали со знаменитыми детьми других людей". Во Франции люди не очень интересуются знаменитостями.

"Им наплевать на славу", - отметил Клуни.

Семейная жизнь, кажется, также идет более аналоговым путем.

"Они там не на своих iPad, понимаете? У них гораздо лучшая жизнь" – продолжил Клуни.

По словам актера, на ферме во Франции есть виноградники и около 1200 оливковых деревьев, а также трактор, на котором Клуни возит детей. Весной пришлось красить забор. В отсутствие мастеров он вместе с Эллой и Александром взял в руки кисть. Во время этого действа оба ребенка с головы до ног покрылись краской и маслом, но: "Они выполнили работу, в этом и была суть".

В целом, двукратный обладатель премии "Оскар" выглядит в интервью приземленным. Он с гордостью рассказывает, что сам ремонтировал машину и кофеварку.

"Я такой ловкий. Они и понятия не имеют", – пошутил Клуни.

Сам Клуни говорит, что не хочет воспитывать своих детей в Лос-Анджелесе среди голливудской культуры: "Я чувствовал, что они никогда не получат справедливого шанса в жизни".

Дополнение

Голливудский актер Брэд Питт призывает молодых звезд не поддаваться давлению индустрии и избегать ролей в супергеройских фильмах и франшизах. Питт заявил, что участие в таких проектах может истощать.

Павел Зинченко

Новости МираУНН Lite
Кентукки
Der Spiegel
Франция
Лос-Анджелес