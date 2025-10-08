$41.320.03
48.170.10
ukenru
Ексклюзив
13:46 • 13387 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 26026 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 25557 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 26423 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 24331 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 21465 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19468 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21834 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19658 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17809 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Меню
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Американський актор Джордж Клуні виховує своїх восьмирічних близнюків Еллу та Олександра на фермі у Франції. Він прагне захистити їх від папараці та порівнянь зі знаменитими дітьми, забезпечуючи аналогове життя без iPad.

Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості

Американський актор Джордж Клуні, який народився в Кентуккі, провів значну частину свого дитинства в сільській місцевості – і, за його власним зізнанням, ненавидів це місце. Тим не менш, він живе на фермі у Франції зі своєю дружиною, адвокаткою з прав людини Амаль Клуні, та їхніми восьмирічними близнюками Еллою та Олександром. І, схоже, це в першу чергу заради благополуччя дітей, пише УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Він не хоче, щоб його діти "бігали навколо, турбуючись про папараці", – сказав 64-річний актор в інтерв'ю журналу Esquire. Він також не хоче, щоб їх "порівнювали зі знаменитими дітьми інших людей". У Франції люди не дуже цікавляться знаменитостями.

"Їм начхати на славу", - зазначив Клуні.

Сімейне життя, здається, також йде більш аналоговим шляхом.

"Вони там не на своїх iPad, розумієте? У них набагато краще життя" – продовжив Клуні.

За словами актора, на фермі у Франції є виноградники та близько 1200 оливкових дерев, а також трактор, на якому Клуні возить дітей. Навесні довелося фарбувати паркан. За відсутності майстрів він разом з Еллою та Олександром взяв до рук пензель. Під час цього дійства обоє дітей з голови до ніг вкрилися фарбою та олією, але: "Вони виконали роботу, в цьому і була суть".

Загалом, дворазовий володар премії "Оскар" виглядає в інтерв'ю приземленим. Він з гордістю розповідає, що сам ремонтував машину та кавоварку.

"Я такий спритний. Вони й гадки не мають", – пожартував Клуні.

Сам Клуні каже, що не хоче виховувати своїх дітей у Лос-Анджелесі серед голлівудської культури: "Я відчував, що вони ніколи не отримають справедливого шансу в житті".

Доповнення

Голлівудський актор Бред Пітт закликає молодих зірок не піддаватися тиску індустрії та уникати ролей у супергеройських фільмах і франшизах. Пітт заявив, що участь у таких проєктах може виснажувати.

Павло Зінченко

