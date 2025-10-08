Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості
Київ • УНН
Американський актор Джордж Клуні виховує своїх восьмирічних близнюків Еллу та Олександра на фермі у Франції. Він прагне захистити їх від папараці та порівнянь зі знаменитими дітьми, забезпечуючи аналогове життя без iPad.
Американський актор Джордж Клуні, який народився в Кентуккі, провів значну частину свого дитинства в сільській місцевості – і, за його власним зізнанням, ненавидів це місце. Тим не менш, він живе на фермі у Франції зі своєю дружиною, адвокаткою з прав людини Амаль Клуні, та їхніми восьмирічними близнюками Еллою та Олександром. І, схоже, це в першу чергу заради благополуччя дітей, пише УНН з посиланням на Spiegel.
Деталі
Він не хоче, щоб його діти "бігали навколо, турбуючись про папараці", – сказав 64-річний актор в інтерв'ю журналу Esquire. Він також не хоче, щоб їх "порівнювали зі знаменитими дітьми інших людей". У Франції люди не дуже цікавляться знаменитостями.
"Їм начхати на славу", - зазначив Клуні.
Сімейне життя, здається, також йде більш аналоговим шляхом.
"Вони там не на своїх iPad, розумієте? У них набагато краще життя" – продовжив Клуні.
За словами актора, на фермі у Франції є виноградники та близько 1200 оливкових дерев, а також трактор, на якому Клуні возить дітей. Навесні довелося фарбувати паркан. За відсутності майстрів він разом з Еллою та Олександром взяв до рук пензель. Під час цього дійства обоє дітей з голови до ніг вкрилися фарбою та олією, але: "Вони виконали роботу, в цьому і була суть".
Загалом, дворазовий володар премії "Оскар" виглядає в інтерв'ю приземленим. Він з гордістю розповідає, що сам ремонтував машину та кавоварку.
"Я такий спритний. Вони й гадки не мають", – пожартував Клуні.
Сам Клуні каже, що не хоче виховувати своїх дітей у Лос-Анджелесі серед голлівудської культури: "Я відчував, що вони ніколи не отримають справедливого шансу в житті".
Доповнення
