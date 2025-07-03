Бред Пітт застерігає молодих акторів не зніматись у супергеройських фільмах та не йти у франшизи

Голлівудський актор Бред Пітт закликає молодих зірок не піддаватися тиску індустрії та уникати ролей у супергеройських фільмах і франшизах. Пітт заявив, що участь у таких проєктах може виснажувати. Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Бред Пітт приєднався до Тревіса та Джейсона Келсі в подкасті "Нові висоти" під час свого рекламного туру "Формули-1". Лауреат "Оскара" сказав, що йому подобається спостерігати, як нові таланти підіймаються в рейтингах Голлівуду. Однак він закликає їх не піддаватися тиску індустрії, якого не було, коли Пітт став зіркою, а саме - необхідності приєднатися до франшизи або зняти фільм про супергероя.

Мені подобається спостерігати за тим, що приносить нове покоління. Мені подобається бачити, з чим вони стикаються, як вони ведуть переговори та прокладають собі шлях. Їм це більше подобається. Ми були більш напруженими, і головне – грати… типу, ти не здаєшся, ти не здаєшся. Але тепер це типу: "Ми можемо бути артистами в багатьох різних сферах, тож давайте зробимо це і давайте насолоджуватися цим". Але вони також захоплюються тим, що "повинна бути франшиза" або "повинен бути супергерой". Але я постійно кажу: "Не треба! Не треба! Вони помруть" - сказав Пітт.

Коли брати Келсі зазначили, що захоплення франшизами чи фільмами за коміксами "може призвести до виснаження молодих акторів", Пітт погодився і сказав, що "це може бути смертельно небезпечно".

Доповнення

Хоча Пітт, зокрема, зіграв епізодичну роль у фільмі "Дедпул 2", в більшості він уникав фільмів про супергероїв і здебільшого тримався подалі від великих голлівудських франшиз, окрім трилогії "Друзі Оушена" з Джорджем Клуні та Меттом Деймоном.

Він поділяє схожий спосіб мислення зі своїм колегою по фільму "Одного разу в Голлівуді" Леонардо Ді Капріо, який, як відомо, порадив Тімоті Шаламе під час його сходження до слави не зніматися в жодних фільмах про супергероїв. Шаламе прислухався до Ді Капріо, хоча й сказав The New York Times, що "все залежить від сценарію".

Що стосується франшиз, Пітт може отримати нову на тлі успіху "Формули-1". Джерела повідомили Variety, що вже обговорюється продовження. Він також повертається до своєї ролі у фільмі "Одного разу в Голлівуді".

"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт