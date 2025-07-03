Бред Пітт застерігає молодих акторів не зніматись у супергеройських фільмах та не йти у франшизи
Київ • УНН
Актор Бред Пітт закликав молодих зірок Голлівуду уникати ролей у супергеройських фільмах та франшизах, оскільки це може призвести до виснаження. Він поділився цією думкою під час подкасту "Нові висоти", зазначивши, що такого тиску не було, коли він починав кар'єру.
Голлівудський актор Бред Пітт закликає молодих зірок не піддаватися тиску індустрії та уникати ролей у супергеройських фільмах і франшизах. Пітт заявив, що участь у таких проєктах може виснажувати. Про це пише УНН із посиланням на Variety.
Деталі
Бред Пітт приєднався до Тревіса та Джейсона Келсі в подкасті "Нові висоти" під час свого рекламного туру "Формули-1". Лауреат "Оскара" сказав, що йому подобається спостерігати, як нові таланти підіймаються в рейтингах Голлівуду. Однак він закликає їх не піддаватися тиску індустрії, якого не було, коли Пітт став зіркою, а саме - необхідності приєднатися до франшизи або зняти фільм про супергероя.
Мені подобається спостерігати за тим, що приносить нове покоління. Мені подобається бачити, з чим вони стикаються, як вони ведуть переговори та прокладають собі шлях. Їм це більше подобається. Ми були більш напруженими, і головне – грати… типу, ти не здаєшся, ти не здаєшся. Але тепер це типу: "Ми можемо бути артистами в багатьох різних сферах, тож давайте зробимо це і давайте насолоджуватися цим". Але вони також захоплюються тим, що "повинна бути франшиза" або "повинен бути супергерой". Але я постійно кажу: "Не треба! Не треба! Вони помруть"
Коли брати Келсі зазначили, що захоплення франшизами чи фільмами за коміксами "може призвести до виснаження молодих акторів", Пітт погодився і сказав, що "це може бути смертельно небезпечно".
Доповнення
Хоча Пітт, зокрема, зіграв епізодичну роль у фільмі "Дедпул 2", в більшості він уникав фільмів про супергероїв і здебільшого тримався подалі від великих голлівудських франшиз, окрім трилогії "Друзі Оушена" з Джорджем Клуні та Меттом Деймоном.
Він поділяє схожий спосіб мислення зі своїм колегою по фільму "Одного разу в Голлівуді" Леонардо Ді Капріо, який, як відомо, порадив Тімоті Шаламе під час його сходження до слави не зніматися в жодних фільмах про супергероїв. Шаламе прислухався до Ді Капріо, хоча й сказав The New York Times, що "все залежить від сценарію".
Що стосується франшиз, Пітт може отримати нову на тлі успіху "Формули-1". Джерела повідомили Variety, що вже обговорюється продовження. Він також повертається до своєї ролі у фільмі "Одного разу в Голлівуді".
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