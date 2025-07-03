Брэд Питт предостерегает молодых актеров не сниматься в супергеройских фильмах и не идти во франшизы

Голливудский актер Брэд Питт призывает молодых звезд не поддаваться давлению индустрии и избегать ролей в супергеройских фильмах и франшизах. Питт заявил, что участие в таких проектах может истощать. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Брэд Питт присоединился к Трэвису и Джейсону Келси в подкасте "Новые высоты" во время своего рекламного тура "Формулы-1". Лауреат "Оскара" сказал, что ему нравится наблюдать, как новые таланты поднимаются в рейтингах Голливуда. Однако он призывает их не поддаваться давлению индустрии, которого не было, когда Питт стал звездой, а именно - необходимости присоединиться к франшизе или снять фильм о супергерое.

Мне нравится наблюдать за тем, что приносит новое поколение. Мне нравится видеть, с чем они сталкиваются, как они ведут переговоры и прокладывают себе путь. Им это больше нравится. Мы были более напряженными, и главное – играть… типа, ты не сдаешься, ты не сдаешься. Но теперь это типа: "Мы можем быть артистами во многих разных сферах, так что давайте сделаем это и давайте наслаждаться этим". Но они также увлекаются тем, что "должна быть франшиза" или "должен быть супергерой". Но я постоянно говорю: "Не надо! Не надо! Они умрут" - сказал Питт.

Когда братья Келси отметили, что увлечение франшизами или фильмами по комиксам "может привести к истощению молодых актеров", Питт согласился и сказал, что "это может быть смертельно опасно".

Дополнение

Хотя Питт, в частности, сыграл эпизодическую роль в фильме "Дэдпул 2", в большинстве он избегал фильмов о супергероях и по большей части держался подальше от крупных голливудских франшиз, кроме трилогии "Друзья Оушена" с Джорджем Клуни и Мэттом Деймоном.

Он разделяет схожий образ мышления со своим коллегой по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо, который, как известно, посоветовал Тимоти Шаламе во время его восхождения к славе не сниматься ни в каких фильмах о супергероях. Шаламе прислушался к Ди Каприо, хотя и сказал The New York Times, что "все зависит от сценария".

Что касается франшиз, Питт может получить новую на фоне успеха "Формулы-1". Источники сообщили Variety, что уже обсуждается продолжение. Он также возвращается к своей роли в фильме "Однажды в Голливуде".

"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит