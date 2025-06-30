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"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит

Киев • УНН

 • 2132 просмотра

Фильм Apple «Формула-1» собрал 144 млн долларов в мировом прокате, став крупнейшим дебютом компании. Картина стала первым летним блокбастером для Apple, несмотря на предыдущие кинотеатральные неудачи.

"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит

Компания Apple получила свой первый кассовый хит. Фильм "Формула-1" ("F1 The Movie") дебютировал с 55,6 млн долларов в североамериканских кинотеатрах и 144 млн долларов по всему миру в течение выходных, согласно оценкам студии в воскресенье, что легко обеспечило технологической компании самый большой дебют на данный момент, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Хотя Apple Original Films имела несколько заметных успехов за шесть лет в Голливуде, включая лауреата премии "Оскар" 2021 года "CODA", ее кинотеатральные результаты были явно неоднозначными. Такие неудачные фильмы, как "Аргайл" ("Argylle") и "Забери меня на Луну" ("Fly Me to the Moon"), а также высокобюджетные награжденные фильмы как "Наполеон" ("Napoleon") Ридли Скотта и "Убийцы цветочной луны" ("Killers of the Flower Moon") Мартина Скорсезе, лучше привлекали зрителей на Apple TV+, чем в кинотеатрах.

Но "Формула-1" стала первым шагом Apple на территорию летних блокбастеров. С производственным бюджетом более 200 миллионов долларов, фильму еще нужно пройти несколько кругов, чтобы получить прибыль. Но пока "Формула-1" движется полным ходом, пишет издание.

"Выдающийся дебют фильма отражает как восторг "Формулой-1", так и глубоко эмоциональную и интересную историю, созданную всем актерским составом и творческой командой, - сказал Зак Ван Амбург, который вместе с Джейми Эрлихтом возглавляет отдел мирового видео Apple. - Их преданность и инновации способствовали незабываемому кинематографическому опыту".

Как и в фильме "Топ Ган: Мэверик" ("Top Gun: Maverick"),A создатели фильма стремились получить прилив адреналина, разместив камеры IMAX в кабине пилота в фильме "Формула-1". IMAX и экраны большого формата составляли 55% продаж билетов. IMAX, экраны которого пользуются большим спросом летом, выделили три недели на показ фильма.

Warner Bros., с которой Apple объединилась для дистрибуции, ожидала, что "Формула-1" будет иметь успех за границей, где этот вид спорта популярнее, чем в США. Джеффри Голдштейн, руководитель отдела дистрибуции Warner Bros., сказал, что Брэд Питт был "секретным ингредиентом" фильма. Глобальный запуск с кассой в 144 миллиона долларов - это самые большие сборы за уикенд открытия для актера.

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма30.05.25, 11:06 • 186827 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КультураНовости МираУНН Lite
Соединённые Штаты
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