"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт

Компанія Apple отримала свій перший касовий хіт. Фільм "Формула-1" ("F1 The Movie") дебютував з 55,6 млн дол. у північноамериканських кінотеатрах та 144 млн дол. у всьому світі протягом вихідних, згідно з оцінками студії в неділю, що легко забезпечило технологічній компанії найбільший дебют на цей час, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Хоча Apple Original Films мала кілька помітних успіхів за шість років у Голлівуді, включаючи лауреата премії "Оскар" 2021 року "У ритмі серця" ("CODA"), її кінотеатральні результати були явно неоднозначними. Такі невдалі фільми, як "Аргайл" ("Argylle") та "Забери мене на Місяць" ("Fly Me to the Moon"), а також високобюджетні нагороджені фільми як "Наполеон" ("Napoleon") Рідлі Скотта та "Вбивці квіткової повні" ("Killers of the Flower Moon") Мартіна Скорсезе, краще залучали глядачів на Apple TV+, ніж у кінотеатрах.

Але "Формула-1" стала першим кроком Apple на територію літніх блокбастерів. З виробничим бюджетом понад 200 мільйонів доларів, "фільму ще потрібно пройти кілька кіл, щоб отримати прибуток. Але поки що "Формула-1" рухається повним ходом, пише видання.

"Видатний дебют фільму відображає як захоплення "Формулою-1", так і глибоко емоційну та цікаву історію, створену всім акторським складом та творчою командою, - сказав Зак Ван Амбург, який разом з Джеймі Ерлігтом очолює відділ світового відео Apple. - Їхня відданість та інновації сприяли незабутньому кінематографічному досвіду".

Як і у фільмі "Топ Ґан: Меверік" ("Top Gun: Maverick"), творці фільму прагнули отримати приплив адреналіну, розмістивши камери IMAX у кабіні пілота у фільмі "Формула-1". IMAX та екрани великого формату становили 55% продажів квитків. IMAX, екрани якого користуються великим попитом влітку, виділили тритижневий показ фільму.

Warner Bros., з якою Apple об'єдналася для дистрибуції, очікувала, що "Формула-1" матиме успіх за кордоном, де цей вид спорту популярніший, ніж у США. Джеффрі Голдштейн, керівник відділу дистрибуції Warner Bros., сказав, що Бред Пітт був "секретним інгредієнтом" фільму. Глобальний запуск з касою у 144 мільйони доларів - це найбільші збори за вікенд відкриття для актора.

