У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах

Кияни повідомляють про закриття великих супермаркетів у столиці, зокрема таких, як "Сільпо", "Аврора", "АТБ". Попередньо, через тривалі відключення світла - генератори не витримують навантаження, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, кияни повідомляють про масові закриття великих супермаркетів. Зокрема, мова йде про мережі "Сільпо", "Аврора", "АТБ".

Стверджується, що причиною закриття магазинів є відсутність електроенергії. Також повідомляється, що генератори не витримують.

На гарячій лінії мережі магазинів "Аврора" журналісту УНН повідомили, що у більшості випадків мережа магазинів працює від генераторів.

Працюють як зазвичай. У штатному режимі. Якщо є якісь неполадки, то можуть зачинитися, але це тимчасово, як тільки вирішується це питання, то відкриваються наново - повідомили на гарячій лінії.

У мережі магазинів NOVUS сьогодні повідомляли, що через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі.

Ми всі зараз у непростій ситуації через перебої з електропостачанням. Команда NOVUS робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазинів і бути поруч із вами. Через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі, тож просимо вас заздалегідь перевіряти актуальний графік роботи — за посиланням: https://novus.ua/robotamagazyniv/ або за телефоном гарячої лінії 0 800 601 729 - повідомляли в NOVUS.

У мережі "АТБ-Маркет" повідомили, що "інформація, що розповсюджується, не відповідає дійсності, є фейковою, має ознаки маніпуляції громадською думкою та може розглядатися як свідома інформаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію суспільних настроїв у вже складних для країни умовах".

Станом на сьогодні всі магазини торговельної мережі "АТБ" у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. Торговельні об’єкти компанії забезпечені автономними джерелами живлення (генераторами), що дозволяє підтримувати безперебійну роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням. У поодиноких випадках виникнення технічних або логістичних труднощів компанія оперативно реагує та вживає необхідних заходів для їх усунення, аби гарантувати стабільну роботу магазинів і доступність товарів для споживачів. ТОВ "АТБ-маркет" закликає представників медіа та адміністраторів інформаційних каналів користуватися виключно перевіреними джерелами інформації, а споживачів - довіряти офіційним повідомленням компанії - повідомили в мережі.

У мережі магазинів "Fozzy Group" журналісту УНН повідомили, що "інформація про масове зачинення супермаркетів "Сільпо" та Fozzy відсутня.

Ми продовжуємо працювати у штатному режимі. Попри складні погодні умови та сильні морози, наші команди роблять усе можливе, щоб забезпечити стабільну роботу магазинів та наявність необхідних товарів для гостей - повідомили у “Fozzy Group”.

Нагадаємо

У Києві більшість будинків вже з теплом, але майже 800 багатоповерхівок досі без теплопостачання. Це стосується Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.