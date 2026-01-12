$43.080.09
50.140.03
ukenru
Ексклюзив
17:49 • 240 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 3282 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 13079 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 12354 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 15458 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 32962 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 34653 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 28114 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 30027 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 37346 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.6м/с
82%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 35050 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 28307 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 9872 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 12025 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 23037 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 13079 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 23084 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 32962 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 28347 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 35091 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Венесуела
Київська область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 30262 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 26214 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 32341 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 34643 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 90692 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The New York Times
Соціальна мережа
С-300

У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Кияни повідомляють про закриття великих супермаркетів, таких як "Сільпо", "Аврора", "АТБ", через тривалі відключення світла. Мережі "Аврора", NOVUS та "Fozzy Group" підтверджують тимчасові труднощі, тоді як "АТБ-Маркет" спростовує інформацію про масові закриття.

У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах

Кияни повідомляють про закриття великих супермаркетів у столиці, зокрема таких, як "Сільпо", "Аврора", "АТБ". Попередньо, через тривалі відключення світла - генератори не витримують навантаження, передає УНН

Деталі 

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, кияни повідомляють про масові закриття великих супермаркетів. Зокрема, мова йде про мережі "Сільпо", "Аврора", "АТБ". 

Стверджується, що причиною закриття магазинів є відсутність електроенергії. Також повідомляється, що генератори не витримують. 

На гарячій лінії мережі магазинів "Аврора" журналісту УНН повідомили, що у більшості випадків мережа магазинів працює від генераторів. 

Працюють як зазвичай. У штатному режимі. Якщо є якісь неполадки, то можуть зачинитися, але це тимчасово, як тільки вирішується це питання, то відкриваються наново 

- повідомили на гарячій лінії. 

У мережі магазинів NOVUS сьогодні повідомляли, що через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі.

Ми всі зараз у непростій ситуації через перебої з електропостачанням. Команда NOVUS робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазинів і бути поруч із вами. Через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі, тож просимо вас заздалегідь перевіряти актуальний графік роботи — за посиланням: https://novus.ua/robotamagazyniv/ або за телефоном гарячої лінії 0 800 601 729 

- повідомляли в NOVUS. 

У мережі "АТБ-Маркет" повідомили, що "інформація, що розповсюджується, не відповідає дійсності, є фейковою, має ознаки маніпуляції громадською думкою та може розглядатися як свідома інформаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію суспільних настроїв у вже складних для країни умовах". 

Станом на сьогодні всі магазини торговельної мережі "АТБ" у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. Торговельні об’єкти компанії забезпечені автономними джерелами живлення (генераторами), що дозволяє підтримувати безперебійну роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням. У поодиноких випадках виникнення технічних або логістичних труднощів компанія оперативно реагує та вживає необхідних заходів для їх усунення, аби гарантувати стабільну роботу магазинів і доступність товарів для споживачів. ТОВ "АТБ-маркет" закликає представників медіа та адміністраторів інформаційних каналів користуватися виключно перевіреними джерелами інформації, а споживачів - довіряти офіційним повідомленням компанії 

- повідомили в мережі.

У мережі магазинів "Fozzy Group" журналісту УНН повідомили, що "інформація про масове зачинення супермаркетів "Сільпо" та Fozzy відсутня. 

Ми продовжуємо працювати у штатному режимі. Попри складні погодні умови та сильні морози, наші команди роблять усе можливе, щоб забезпечити стабільну роботу магазинів та наявність необхідних товарів для гостей 

- повідомили у “Fozzy Group”.

Нагадаємо 

У Києві більшість будинків вже з теплом, але майже 800 багатоповерхівок досі без теплопостачання. Це стосується Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаКиїв
російська пропаганда
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київ