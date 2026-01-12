$43.080.09
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Киевляне сообщают о закрытии крупных супермаркетов, таких как "Сильпо", "Аврора", "АТБ", из-за длительных отключений света. Сети "Аврора", NOVUS и "Fozzy Group" подтверждают временные трудности, тогда как "АТБ-Маркет" опровергает информацию о массовых закрытиях.

В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях

Киевляне сообщают о закрытии крупных супермаркетов в столице, в частности таких, как "Сильпо", "Аврора", "АТБ". Предварительно, из-за длительных отключений света - генераторы не выдерживают нагрузки, передает УНН

Детали 

Как сообщают местные Telegram-каналы, киевляне сообщают о массовых закрытиях крупных супермаркетов. В частности, речь идет о сетях "Сильпо", "Аврора", "АТБ". 

Утверждается, что причиной закрытия магазинов является отсутствие электроэнергии. Также сообщается, что генераторы не выдерживают. 

На горячей линии сети магазинов "Аврора" журналисту УНН сообщили, что в большинстве случаев сеть магазинов работает от генераторов. 

Работают как обычно. В штатном режиме. Если есть какие-то неполадки, то могут закрыться, но это временно, как только решается этот вопрос, то открываются заново 

- сообщили на горячей линии. 

В сети магазинов NOVUS сегодня сообщали, что из-за отключений не все магазины могут работать в обычном режиме.

Мы все сейчас в непростой ситуации из-за перебоев с электроснабжением. Команда NOVUS делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу магазинов и быть рядом с вами. Из-за отключений не все магазины могут работать в обычном режиме, поэтому просим вас заранее проверять актуальный график работы — по ссылке: https://novus.ua/robotamagazyniv/ или по телефону горячей линии 0 800 601 729 

- сообщали в NOVUS. 

В сети "АТБ-Маркет" сообщили, что "распространяемая информация не соответствует действительности, является фейковой, имеет признаки манипуляции общественным мнением и может рассматриваться как сознательная информационная кампания, направленная на дестабилизацию общественных настроений в уже сложных для страны условиях". 

По состоянию на сегодня все магазины торговой сети "АТБ" в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме. Торговые объекты компании обеспечены автономными источниками питания (генераторами), что позволяет поддерживать бесперебойную работу даже в случае перебоев с электроснабжением. В единичных случаях возникновения технических или логистических трудностей компания оперативно реагирует и принимает необходимые меры для их устранения, чтобы гарантировать стабильную работу магазинов и доступность товаров для потребителей. ООО "АТБ-маркет" призывает представителей медиа и администраторов информационных каналов пользоваться исключительно проверенными источниками информации, а потребителей - доверять официальным сообщениям компании 

- сообщили в сети.

В сети магазинов "Fozzy Group" журналисту УНН сообщили, что "информация о массовом закрытии супермаркетов "Сильпо" и Fozzy отсутствует. 

Мы продолжаем работать в штатном режиме. Несмотря на сложные погодные условия и сильные морозы, наши команды делают все возможное, чтобы обеспечить стабильную работу магазинов и наличие необходимых товаров для гостей 

- сообщили в “Fozzy Group”.

Напомним 

В Киеве большинство домов уже с теплом, но почти 800 многоэтажек до сих пор без теплоснабжения. Это касается Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

Павел Башинский

Общество Экономика Киев
российская пропаганда
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Социальная сеть
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киев