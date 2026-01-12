У Києві без тепла залишаються майже 800 будинків – Кличко
Київ • УНН
У Києві більшість будинків вже з теплом, але майже 800 багатоповерхівок досі без теплопостачання. Це стосується Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.
У столиці після масованої атаки ворога теплопостачання відновили у більшості будинків, однак майже 800 багатоповерхівок досі залишаються без тепла. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
За словами мера, без теплопостачання наразі залишаються будинки в Печерському районі, а також у частині Голосіївського та Соломʼянського районів. В інших районах подачу теплоносія вже відновили.
Нагадаю, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок. Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Удень, і вночі працюють й енергетики. Бо ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною
Міська влада запевняє, що комунальники та енергетики працюють у посиленому режимі й роблять усе можливе, щоб якнайшвидше забезпечити мешканців Києва необхідними комунальними послугами.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко показав цілодобові роботи комунальних служб з відновлення пошкодженої інфраструктури. Основна мета - якнайшвидше повернути теплопостачання в оселі киян після ворожої атаки.