У Києві без тепла залишаються майже 800 будинків – Кличко

Ексклюзив
14:17 • 4726 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 6126 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 11751 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 27610 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 31391 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 26251 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 28642 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 36321 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 42593 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 36568 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 22635 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 30136 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 23481 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові10:15 • 8598 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 17868 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Венесуела
Італія
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 28661 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 24794 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 31101 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 33447 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 89470 перегляди
У Києві без тепла залишаються майже 800 будинків – Кличко

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У Києві більшість будинків вже з теплом, але майже 800 багатоповерхівок досі без теплопостачання. Це стосується Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.

У Києві без тепла залишаються майже 800 будинків – Кличко

У столиці після масованої атаки ворога теплопостачання відновили у більшості будинків, однак майже 800 багатоповерхівок досі залишаються без тепла. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

За словами мера, без теплопостачання наразі залишаються будинки в Печерському районі, а також у частині Голосіївського та Соломʼянського районів. В інших районах подачу теплоносія вже відновили.

Нагадаю, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок. Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Удень, і вночі працюють й енергетики. Бо ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною 

– повідомив Кличко.

Міська влада запевняє, що комунальники та енергетики працюють у посиленому режимі й роблять усе можливе, щоб якнайшвидше забезпечити мешканців Києва необхідними комунальними послугами.

Нагадаємо

Мер Києва Віталій Кличко показав цілодобові роботи комунальних служб з відновлення пошкодженої інфраструктури. Основна мета - якнайшвидше повернути теплопостачання в оселі киян після ворожої атаки.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
