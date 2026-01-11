Кличко показав, як комунальники відновлюють пошкоджену внаслідок атаки ворога інфраструктуру

Віталій Кличко показав як у Києві тривають роботи з відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок ворожої атаки. Комунальні служби працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути тепло в домівки мешканців столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram міського голови столиці України.

За словами мера Києва Віталія Кличка, комунальники працюють і вдень, і вночі, попри складні умови. Основна мета - якнайшвидше відновити теплопостачання в житлових будинках міста.

Наші комунальники працюють і вдень і вночі для того, щоб усунути пошкодження, щоб надати теплопостачання. Я хочу щиро їм подякувати за цю роботу яку вони виконують в екстремально низьких температурах. які зараз спостерігаються у нашому місті. Роботи дуже багато, але працюємо і переконані, що ці виклики ми подолаємо