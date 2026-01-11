$42.990.00
Кличко показав, як комунальники відновлюють пошкоджену внаслідок атаки ворога інфраструктуру

Київ

 • 106 перегляди

Мер Києва Віталій Кличко показав цілодобові роботи комунальних служб з відновлення пошкодженої інфраструктури. Основна мета - якнайшвидше повернути теплопостачання в оселі киян після ворожої атаки.

Кличко показав, як комунальники відновлюють пошкоджену внаслідок атаки ворога інфраструктуру

Віталій Кличко показав як у Києві тривають роботи з відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок ворожої атаки. Комунальні служби працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути тепло в домівки мешканців столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram міського голови столиці України.

Деталі

За словами мера Києва Віталія Кличка, комунальники працюють і вдень, і вночі, попри складні умови. Основна мета - якнайшвидше відновити теплопостачання в житлових будинках міста.

Наші комунальники працюють і вдень і вночі для того, щоб усунути пошкодження, щоб надати теплопостачання. Я хочу щиро їм подякувати за цю роботу яку вони виконують в екстремально низьких температурах. які зараз спостерігаються у нашому місті. Роботи дуже багато, але працюємо і переконані, що ці виклики ми подолаємо

- заявив він.

Крім того, за попередньою інформацією, більшості киян вже повернули тепло, і продовжують працювати далі над вирішенням проблеми.

Нагадаємо

У Києві та Київській області 10 січня було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це призвело до зупинки водопостачання, теплопостачання та електротранспорту в столиці.

Також УНН повідомляв, що внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині було знеструмлено понад 130 тисяч споживачів.

Алла Кіосак

