Кличко показав, як комунальники відновлюють пошкоджену внаслідок атаки ворога інфраструктуру
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко показав цілодобові роботи комунальних служб з відновлення пошкодженої інфраструктури. Основна мета - якнайшвидше повернути теплопостачання в оселі киян після ворожої атаки.
Деталі
За словами мера Києва Віталія Кличка, комунальники працюють і вдень, і вночі, попри складні умови. Основна мета - якнайшвидше відновити теплопостачання в житлових будинках міста.
Наші комунальники працюють і вдень і вночі для того, щоб усунути пошкодження, щоб надати теплопостачання. Я хочу щиро їм подякувати за цю роботу яку вони виконують в екстремально низьких температурах. які зараз спостерігаються у нашому місті. Роботи дуже багато, але працюємо і переконані, що ці виклики ми подолаємо
Крім того, за попередньою інформацією, більшості киян вже повернули тепло, і продовжують працювати далі над вирішенням проблеми.
Нагадаємо
У Києві та Київській області 10 січня було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це призвело до зупинки водопостачання, теплопостачання та електротранспорту в столиці.
Також УНН повідомляв, що внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині було знеструмлено понад 130 тисяч споживачів.