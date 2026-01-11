Кличко показал, как коммунальщики восстанавливают поврежденную в результате атаки врага инфраструктуру
Мэр Киева Виталий Кличко показал круглосуточные работы коммунальных служб по восстановлению поврежденной инфраструктуры. Основная цель — как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян после вражеской атаки.
Виталий Кличко показал, как в Киеве продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате вражеской атаки. Коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома жителей столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram городского головы столицы Украины.
Детали
По словам мэра Киева Виталия Кличко, коммунальщики работают и днем, и ночью, несмотря на сложные условия. Основная цель - как можно быстрее восстановить теплоснабжение в жилых домах города.
Наши коммунальщики работают и днем и ночью для того, чтобы устранить повреждения, чтобы предоставить теплоснабжение. Я хочу искренне их поблагодарить за эту работу, которую они выполняют в экстремально низких температурах, которые сейчас наблюдаются в нашем городе. Работы очень много, но работаем и убеждены, что эти вызовы мы преодолеем
Кроме того, по предварительной информации, большинству киевлян уже вернули тепло, и продолжают работать дальше над решением проблемы.
В Киеве и Киевской области 10 января были введены экстренные отключения электроэнергии. Это привело к остановке водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта в столице.
Также УНН сообщал, что в результате вражеского обстрела на Днепропетровщине было обесточено более 130 тысяч потребителей.