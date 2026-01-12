В Киеве без тепла остаются почти 800 домов – Кличко

В столице после массированной атаки врага теплоснабжение возобновили в большинстве домов, однако почти 800 многоэтажек до сих пор остаются без тепла. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

По словам мэра, без теплоснабжения сейчас остаются дома в Печерском районе, а также в части Голосеевского и Соломенского районов. В других районах подачу теплоносителя уже возобновили.

Напомню, в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения были 6 тысяч многоэтажек. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Днем и ночью работают и энергетики. Потому что ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается в Киеве очень сложной – сообщил Кличко.

Городские власти уверяют, что коммунальщики и энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить жителей Киева необходимыми коммунальными услугами.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко показал круглосуточные работы коммунальных служб по восстановлению поврежденной инфраструктуры. Основная цель - как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян после вражеской атаки.