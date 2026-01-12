В Киеве без тепла остаются почти 800 домов – Кличко

$43.080.09
Эксклюзив
14:17 • 5306 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 6702 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 11994 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 27972 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 31638 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 26376 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 28739 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 36375 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 42671 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 36618 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 22757 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 30320 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 23660 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове10:15 • 8798 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 18039 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17 • 5320 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 18238 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 27986 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 23851 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 30505 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Венесуэла
Пентагон
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 28759 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 24879 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 31175 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 33518 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 89552 просмотра
В Киеве без тепла остаются почти 800 домов – Кличко

Киев • УНН

 • 258 просмотра

В Киеве большинство домов уже с теплом, но почти 800 многоэтажек до сих пор без теплоснабжения. Это касается Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

В Киеве без тепла остаются почти 800 домов – Кличко

В столице после массированной атаки врага теплоснабжение возобновили в большинстве домов, однако почти 800 многоэтажек до сих пор остаются без тепла. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

По словам мэра, без теплоснабжения сейчас остаются дома в Печерском районе, а также в части Голосеевского и Соломенского районов. В других районах подачу теплоносителя уже возобновили.

Напомню, в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения были 6 тысяч многоэтажек. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Днем и ночью работают и энергетики. Потому что ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается в Киеве очень сложной 

– сообщил Кличко.

Городские власти уверяют, что коммунальщики и энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить жителей Киева необходимыми коммунальными услугами.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко показал круглосуточные работы коммунальных служб по восстановлению поврежденной инфраструктуры. Основная цель - как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян после вражеской атаки.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Виталий Кличко
Киев