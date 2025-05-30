"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

Режисер "Формули-1" Джозеф Косінскі та продюсер Джеррі Брукхаймер поділилися, чому Бред Пітт - кращий вибір для фільму "Формула-1", ніж Том Круз. Вони розповіли, що шалений стиль Круза міг би зробити зйомки надто ризикованими пише УНН із посиланням на Variety.

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На запитання про те, що було б, якби замість Бреда Пітта у фільмі "Формула-1" головну роль зіграв Том Круз, режисер Джозеф Косінскі та продюсер Джеррі Брукхаймер заявили, що сама думка про Круза за кермом гоночного боліда викликала в них неабияке хвилювання.

Том завжди доводить свої сили до межі, але водночас надзвичайно здібний і дуже вправний. У них обох є природний талант до водіння. Але так, я можу уявити, що Том, можливо, ще більше нас налякає - сказав Косінскі.

Грем Келлі, керівник бойовиків, який також працював із Крузом, підтвердив побоювання.

Ми б розбилися. Том доводить свої сили до межі. Я маю на увазі справді до межі. Це мене жахає. Я знімався з Томом у багатьох "Місіях нездійсненних", і це найстресовіший досвід — будувати для нього машини, виконувати з ним трюки. А Бред слухає і знає свої можливості. Я думаю, що він першим би сказав: "Так, я не збираюся цього робити - зауважив він.

Проєкт "Формула-1" став своєрідним завершенням кола для Косінскі. Ще до "Top Gun: Maverick" він планував фільм про перегони з Крузом і Піттом у головних ролях, але високий бюджет змусив студію відмовитися від ідеї. Зрештою, цю ідею втілив Джеймс Манголд у "Ford проти Ferrari".

Тим часом Том Круз зараз у кінотеатрах із черговою "Місією нездійсненною: Остаточна розплата", яка дебютувала з 200 мільйонами доларів касових зборів - рекорд для франшизи.

А фільм "F1" з Бредом Піттом вийде в кінотеатрах 27 червня.

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