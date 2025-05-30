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"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

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"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Режисер "Формули-1" розповів, що вибір Бреда Пітта був кращим через надмірний ризик з Томом Крузом. Зйомки з Піттом здалися більш безпечними.

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

Режисер "Формули-1" Джозеф Косінскі та продюсер Джеррі Брукхаймер поділилися, чому Бред Пітт - кращий вибір для фільму "Формула-1", ніж Том Круз. Вони розповіли, що шалений стиль Круза міг би зробити зйомки надто ризикованими пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

На запитання про те, що було б, якби замість Бреда Пітта у фільмі "Формула-1" головну роль зіграв Том Круз, режисер Джозеф Косінскі та продюсер Джеррі Брукхаймер заявили, що сама думка про Круза за кермом гоночного боліда викликала в них неабияке хвилювання.

Том завжди доводить свої сили до межі, але водночас надзвичайно здібний і дуже вправний. У них обох є природний талант до водіння. Але так, я можу уявити, що Том, можливо, ще більше нас налякає

- сказав Косінскі.

Грем Келлі, керівник бойовиків, який також працював із Крузом, підтвердив побоювання.

Ми б розбилися. Том доводить свої сили до межі. Я маю на увазі справді до межі. Це мене жахає. Я знімався з Томом у багатьох "Місіях нездійсненних", і це найстресовіший досвід — будувати для нього машини, виконувати з ним трюки. А Бред слухає і знає свої можливості. Я думаю, що він першим би сказав: "Так, я не збираюся цього робити

- зауважив він.

Проєкт "Формула-1" став своєрідним завершенням кола для Косінскі. Ще до "Top Gun: Maverick" він планував фільм про перегони з Крузом і Піттом у головних ролях, але високий бюджет змусив студію відмовитися від ідеї. Зрештою, цю ідею втілив Джеймс Манголд у "Ford проти Ferrari".

Тим часом Том Круз зараз у кінотеатрах із черговою "Місією нездійсненною: Остаточна розплата", яка дебютувала з 200 мільйонами доларів касових зборів - рекорд для франшизи.

А фільм "F1" з Бредом Піттом вийде в кінотеатрах 27 червня.

Том Круз відмовився обговорювати майбутнє "Місії" в Каннах і закликав просто переглянути стрічку14.05.25, 17:53 • 3279 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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