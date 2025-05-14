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Том Круз відмовився обговорювати майбутнє "Місії" в Каннах і закликав просто переглянути стрічку

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Том Круз відмовився обговорювати майбутнє франшизи «Місія нездійсненна» в Каннах. Він закликав глядачів насолодитися новою стрічкою, а не спекулювати на майбутньому серії.

Том Круз відмовився обговорювати майбутнє "Місії" в Каннах і закликав просто переглянути стрічку

Том Круз відмовився говорити про майбутнє серії популярного бойовика "Місія нездійсненна" під час лекції у межах Каннського кінофестивалю. Сказав, що хотів би, щоб люди просто подивилися "Фінальну розплату" і насолодилися стрічкою. Про це він заявив   пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

На масштабному майстер-класі у межах кінофестивалю в Каннах Крістофер МакКуоррі заглибився в еволюцію "конкурентного" кінобізнесу і пояснив, чому його співпраця з Томом Крузом може стати прикладом того, як утримувати глядачів у кінотеатрах.

Сценарист, режисер та продюсер фільму "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" розповів французькому журналісту Дідьє Аллушу, що кінотеатральний досвід перебуває під загрозою через розвиток стрімінгу.

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Я не збираюся тут виступати за стрімінг, тому що я затятий прихильник великого екрану, і я вважаю, що кіно робить особливим те, що сотні незнайомців зібралися разом, щоб посидіти в одній кімнаті, подивитися щось разом і пережити щось разом. Стрімінг ризикує призвести до його зникнення

 - зазначив Крістофер МакКуоррі. 

Приблизно через 20 хвилин після початку годинної розмови несподівано з'явився Круз, через день після того, як мегазірка кіно показав деякі з трюків фільму в рамках майстер-класу для творців TikTok.

Він не просто пише для мене. Він може прийти і написати для актора

 — сказав Крузі про свого постійного соратника, якого він лагідно називає МакКью.

Хоча багато оглядачів індустрії очікують, що цей фільм стане останньою частиною багатомільярдної франшизи, Круз не виключив продовження історії у вигляді нових розділів, коли його запитали про майбутнє "Місії".

Я б волів, щоб люди просто подивилися нову стрічку та насолодилися. І ми чудово провели час, працюючи над нею, це було дуже весело. І я просто хочу, щоб ви всі насолодилися нашою роботою. Насолоджуйтесь цим і знайте, що кульмінація настала саме зараз.

 – додав актор.

Круз розповів, як стиль МакКворрі пропонує необхідне повернення до голлівудських фільмів минулих років, що, за його словами, демонструється у восьмій частині франшизи.

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Це повертає нас до німого кіно. Коли ви подивитеся цей фільм, ви відчуєте, як великі плани реалізуються через персонажів

- заінтригував Круз.

МакКуоррі, який виріс на фільмах 70-х і навіть на набагато старішій класиці, розповів, що Круз не прийме "ні" у якості відповіді, коли справа дійде до сміливих трюків, задіяних у фільмі.

Том сказав: Я хочу бути в невагомості між крилами літака. І ці люди, які роблять це заради життя і є частиною багаторічної традиції, сказали: Ні, ти цього не зробиш. І Том сказав: Дякую за ваш час. І ми продовжили роботу з іншими людьми

 - сказав МакКуоррі, поки Круз сміявся поруч. 

Нагадаємо

Американський актор Том Круз, отримуючи стипендію Британського інституту кіномистецтва (через Times of London), закликав молодих акторів вивчати ремесло кіновиробництва. Актор першої величини нарікав на кіношколи за те, що вони не навчають акторів-початківців інструментам виробництва та технологіям кіновиробництва, оскільки важливо, щоб усі актори знали про освітлення, блокування камери тощо.

Лілія Набока

Лілія Набока

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