Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

78-й Каннський кінофестиваль пройде з 13 по 24 травня в чарівному місті Канни, розташованому на сонячному узбережжі Французької Рив’єри. Упродовж цих днів кінематографісти, актори, представники індустрії з усього світу змагатимуться за найвищу нагороду у світі кіно – пальмову гілку. Які стрічки будуть представлені на конкурсі, які відомі актори дебютували у ролі режисерів та чи є на цьогорічному Каннському фестивалі український "слід" - розкаже УНН.

Очолить журі конкурсу цього року видатна французька акторка Жульєт Бінош - лауреатка премії "Оскар" і єдина акторка, яка отримала нагороди за найкращу жіночу роль на трьох головних кінофорумах Європи: у Каннах, Венеції та Берліні.

Головою журі конкурсу "Імерсивне мистецтво" стане французький режисер Люк Жаке. До складу також увійдуть американська художниця Лорі Андерсон, французька письменниця Таня де Монтень, британська режисерка Марта Файнс і японський розробник відеоігор Тецуя Мідзугучі.

Цей авторитетний склад журі обере переможця у категорії "Найкраща імерсивна робота", якого буде оголошено під час церемонії закриття Імерсивного конкурсу 22 травня.

Офіційна конкурсна програма: ключові фільми та режисери

У головну конкурсну програму Каннського кінофестивалю 2025 року увійшли 20 фільмів. Серед них - нова стрічка Веса Андерсона "Фінікійська схема" (The Phoenician Scheme), яка розповідає про зустріч магната з донькою, яка стала черницею, після багаторічної розлуки. У акторському складі - Бенісіо дель Торо, Міа Тріплтон, Майкл Сера, Том Генкс, Скарлетт Йоганссон, Віллем Дефо, Білл Мюррей, Різ Ахмед, Бенедикт Камбербетч, Шарлотта Генсбур, Браян Кренстон та Руперт Френд.

Серед найочікуваніших прем’єр фестивалю — "Еддінгтон" (Eddington) Арі Астера. Це вестерн із елементами горору про шерифа невеличкого містечка в Нью-Мексико, який мріє про краще майбутнє. У головних ролях: Педро Паскаль, Гоакін Фенікс, Емма Стоун, Остін Батлер, Люк Граймс та Кліфтон Коллінз-молодший.

Кадр із фільму “Еддінгтон” (Eddington)

Також у програмі - стрічка "Альфа" (Alpha) Джулії Дюкорно, яка здобула "Золоту пальмову гілку" в 2021 році за фільм "Титан". Головні ролі у новій роботі виконали Голшифте Фарахані ("Патерсон") і Тахар Рахім ("Мавританець").

Серед інших учасників - "Історія звуку" (The History of Sound) Олівера Германуса з Полом Мескалем і Джошем О’Коннором, а також "Молоді мами" (Young Mothers) від братів Дарденн. Відкриє фестиваль фільм Leave One Day французької режисерки Амелі Боннен.

Повний список фільмів основної конкурсної програми Каннського кінофестивалю 2025:

Альфа від Джулії Дюкурно;

Помри, моє кохання - Лінн Ремзі;

Файл 137 від Домініка Молла;

«Орли Республіки» Таріка Салеха;

Еддінгтон від Арі Астер;

Вихід Маріо Мартоне;

Молоді матері Жан-П'єра Дарденна, Люка Дарденна;

Воскресіння від Б.І. Ган;

«Маленький останній» Хафсії Герці;

«Нова хвиля» Річарда Лінклейтера;

Таємний агент Клебера Мендонса Фільо;

Ромерія Карли Саймон;

Сірат від Олівера Лакса;

Звук падіння Маші Шилінської;

Історія звуку Олівера Германуса;

«Майстермайнд» Келлі Райхардт;

Фінікійська схема від Веса Андерсона;

«Два прокурори» Сергія Лозниці;

Проста аварія - Джафар Панахі;

«Сентиментальна цінність» Йоахіма Трієра.

Фільмами, які представлять поза конкурсом стануть:

Місія нездійсненна - Остаточна розплата, автор Крістофер МакКворрі;

Місце проведення майбутнього від Седріка Клапіша;

Найбагатша жінка у світі, автор Тьєррі Кліфа;

«Приватні вулиці» Ребекки Злотовскі.

Спеціальні покази:

Боно: Історії капітуляції, автор Ендрю Домінік;

«Скажи їй, що я її кохаю» Клода Міллера;

Сини неонової ночі, автор Джуно Мак;

Вихід 8 Генкі Кавамура;

Долловей від Янна Гозлана.

Дебюти відомих акторів у ролі режисерів

Стрічкою, на яку очікують шанувальники Скарлетт Йоханссон стане "Елеонора Велика", у якій голлівудська акторка дебютує в якості режисерки. Фільм, який покажуть у категорії "Особливий погляд", розповідає про Елеонор, яку грає 95-річна Джун Сквібб, яка переосмислює своє життя в Нью-Йорку після втрати найкращої подруги. Також спробував себе у ролі режисера і актор Гарріс Дікінсон. Він представить свою першу стрічку Urchin.

"Міс Світу-2025": хто представляє Україну та що відомо про костюм під назвою "Душа землі"

Фільми, що привертають увагу критиків та глядачів

Єдиним представником Італії в основному конкурсі Каннського кінофестивалю цього року стане очікуваний фільм "Фуорі" режисера Маріо Мартоне. Стрічка занурює глядача в непросту долю письменниці Голіарди Сапієнци, роль якої виконує Валерія Голіно. Відомій акторці та нещодавній режисерці телевізійної адаптації роману Сапієнци "Мистецтво радості" дісталася складна драматична роль: її героїня потрапляє за ґрати після необачного вчинку та знаходить у в’язниці глибокі зв’язки з молодими ув’язненими - стосунки, що продовжуються й після звільнення. У фільмі також знялися Матильда Де Анджеліс та співачка й акторка Елоді. Педро Паскаль і Емма Стоун з’являться у новому вестерні Арі Астера "Еддінгтон", де головну роль виконує Хоакін Фенікс.

Улюбленець Канн - Вес Андерсон повертається з новим шпигунським фільмом "Фінікійська схема". Центрального персонажа, невловиму Жа-Жа Корду, грає Бенісіо дель Торо. У стрічці також залучені зірки, що вже стали візитівкою режисера: Міа Тріплтон, Майкл Сера, Том Генкс, Скарлетт Йоханссон, Браян Кренстон, Джеффрі Райт і Бенедикт Камбербетч.

Ще одна зіркова прем’єра - "Остання місія нездійсненна" з Томом Крузом. Це вже третя поява актора на Каннському фестивалі після фільмів "Далеко й далеко" (1992) та "Найкращий стрілець: Маверік" (2022), за який він отримав почесну "Золоту пальмову гілку". На червоній доріжці його супроводжуватимуть режисер Крістофер МакКуоррі та акторки Ванесса Кірбі і Маріела Гарріга.

Український слід на фестивалі

13 травня, у день відкриття кінофестивалю, відбудеться спеціальна подія під назвою "День України", під час якої глядачам представлять три документальні стрічки про війну. Французька сторона підкреслила, що мета заходу - нагадати про обов’язок митців висвітлювати повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Співорганізаторами "Дня України" виступили посольство України у Франції, мерія Канн, France Télévisions та медіаплатформа Brut.

"Французькі кінематографісти всі ці роки демонструють підтримку Україні. Та цього разу ми прагнули створити окрему програму, яка б стала символом глибокої мистецької солідарності на центральній платформі фестивалю", - зазначили в посольстві.

У рамках заходу у Палаці фестивалів покажуть три документальні фільми:

«Zelensky» режисерів Іва Жьолана, Лізи Вапне та Аріан Шемен;

«2000 метрів до Андріївки» від Мстислава Чернова, що отримав нагороду за найкращу режисуру на фестивалі Sundance;

«Наша війна», створену Бернаром-Анрі Леві та Марком Русселем.

Організатори Каннського кінофестивалю також підтвердили, що на період війни не будуть вітати офіційних представників росії, а також держструктури чи журналістів, які транслюють офіційну позицію кремля.

Також у режисерскому дебюті Гарріса Дікінсона "Urchin" одну з головних ролей зіграла українська акторка Карина Химчук, відома за роллю в драмі "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової.

Зокрема до основної конкурсної програми потрапила стрічка українського режисера Сергія Лозниці, який живе в Австрії. Проте режисер відкрито виступає проти скасування російської культури. Тож на початку повномасштабного вторгнення рф Українська кіноакадемія виключила Лозницю зі свого складу.

Єдиний український фільм, який буде показаний в рамках Каннського кінофестивалю потрапив до паралельної конкурсної програми "Двотижневик режисерів". Це документальний фільм "Мілітантропос", створений кінооб'єднанням Табор, який досліджує людину в умовах війни.

У Базелі відбулася церемонія відкриття Євробачення-2025

Очікування та прогнози щодо переможців

І хоча явних фаворитів цього річ виділити складно, з високою вірогідністю пальмову гілку може отримати стрічка "Помри, кохана" Лінн Рамзі. Похмура комедія, адаптована за книгою Аріани Гарвіч" Крев, моя любов", з Робертом Паттінсоном і Дженніфер Лоуренс, яка переживає психотичну післяпологову депресію у французькій сільській місцевості.

Кадр із фільму "Помри, кохана" Лінн Рамзі

Ще одним претендентом на перемогу може стати "Фінікійська схема" улюбленця фестивалю Веса Андерсона. Трилер про батька та доньку, які потрапили у шпигунську спіраль, вже має дату виходу (28 травня 2025 року) та гучний акторський склад: Бенісіо дель Торо, Міа Тріплтон, Майкл Сера, Том Генкс, Брайан Кренстон, Різ Ахмед, Джеффрі Райт, Скарлетт Йоханссон, Руперт Френд та Бенедикт Камбербетч.

"Батько, мати, сестра, брат" Джима Джармуша теж цілком може стати "темною конячкою". Хоча про синопсис не повідомляється, акторський склад відомий: Кейт Бланшетт, Том Вейтс, Адам Драйвер, Шарлотта Ремплінг і Вікі Кріпс.

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність