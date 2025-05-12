У Базелі відбулася церемонія відкриття Євробачення-2025
Київ • УНН
У швейцарському Базелі відбулась церемонія відкриття Євробачення-2025 з найдовшим в історії конкурсу бірюзовим килимом. Захід супроводжувався пропалестинськими акціями, зокрема блокуванням трамваю з делегацією Ізраїлю.
У швейцарському місті Базель відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2025. Про це повідомляє УНН.
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Як інформує офіційний сайт Євробачення-2025, захід почався біля ратуші Базеля та простягнувся через історичний міст, що веде до виставкового центру Messe Basel. Під час ходи тисячі шанувальників та представників ЗМІ побачили 37 делегацій-учасниць. конкурсу
Зазначається, що в заході взяли участь до 2000 запрошених гостей. На ньому організатори розгорнули найдовший в історії конкурсу бірюзовий килим. Його довжина сягнула майже півтора кілометри.
Завдяки історичній архітектурі Базеля та сучасній естетиці виставкового комплексу місто має намір дати вражаючий старт цьогорічному конкурсу, використовуючи як традиції, так і інновації
Варто додати, що церемонія відкриття Євробачення-2025 супроводжувалась пропалестинськими акціями. Групі пропалестинських активістів на короткий час навіть вдалося перегородити шлях трамваю, де сиділа делегація з Ізраїлю.
Нагадаємо
Український гурт Ziferblat має 53% шансів потрапити в десятку на Євробаченні-2025, але вірогідність перемоги становить лише 1%. Найбільш імовірним переможцем вважається Швеція з 35%.
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