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Євробачення: Україна має 53% шансів пройти у десятку та лише 1% на перемогу - прогнози букмекерів

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Український гурт Ziferblat має 53% шансів потрапити в десятку на Євробаченні-2025, але вірогідність перемоги становить лише 1%. Найбільш імовірним переможцем вважається Швеція з 35%.

Євробачення: Україна має 53% шансів пройти у десятку та лише 1% на перемогу - прогнози букмекерів

На Євробачення 2025 український гурт Ziferblat має 53% шансів пройти у десятку переможців та 13% шансів потрапити в п'ятірку. Вірогідність перемоги України на пісенному конкурсі букмекери оцінили в 1% шансів.

Натомість найімовірнішим переможцем вважається Швеція, яка має 35% шансів на перемогу в конкурсі.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Eurovisionworld.

Деталі

Наступає на п'яти гурту зі Швеції KAJ, який виконає пісню Bara bada bastu представник з Австрії JJ, який виконає композицію "Wasted Love" – 23% шансів на перемогу.

Далі із суттєвим відривом йде французька виконавиця Luan з піснею "Maman" - 8%.

Четверте місце серед можливих переможців за оцінкою букмекерів займає представниця Ізраїлю Yuval Raphael з піснею "New Day Will Rise" - 6% шансів.

Замикають п'ятірку імовірних лідерів Нідерланди та їхній представник Claude з піснею "C'est La Vie". Він має 4% шансів на перемогу.

Нагадаємо

Того року ізраїльський гурт Eden Golan посів п'яте місце, однак після суперечок та обурення серед делегатів та глядачів, понад 56 тисяч людей підписали петицію із закликом до заборони на участь у конкурсі для Ізраїлю. 

Напередодні цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення понад 70 колишніх учасників підписали відкритого листа Європейському мовнику, в якому засуджують війну в Газі та вимагають заборонити виступ представниці Ізраїлю, як це було зроблено щодо росії.  

Альона Уткіна

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