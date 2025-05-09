Евровидение: У Украины 53% шансов пройти в десятку и всего 1% на победу – прогнозы букмекеров

На Евровидении 2025 украинская группа Ziferblat имеет 53% шансов пройти в десятку победителей и 13% шансов попасть в пятерку. Вероятность победы Украины на песенном конкурсе букмекеры оценили в 1% шансов.

В то же время наиболее вероятным победителем считается Швеция, у которой 35% шансов на победу в конкурсе.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Eurovisionworld.

Детали

Наступает на пятки группе из Швеции KAJ, который исполнит песню Bara bada bastu представитель из Австрии JJ, который исполнит композицию "Wasted Love" – 23% шансов на победу.

Далее с существенным отрывом идет французская исполнительница Luan с песней "Maman" - 8%.

Четвертое место среди возможных победителей по оценке букмекеров занимает представительница Израиля Yuval Raphael с песней "New Day Will Rise" - 6% шансов.

Замыкают пятерку вероятных лидеров Нидерланды и их представитель Claude с песней "C'est La Vie". У него 4% шансов на победу.

Напомним

В том году израильская группа Eden Golan заняла пятое место, однако после споров и возмущения среди делегатов и зрителей, более 56 тысяч человек подписали петицию с призывом к запрету на участие в конкурсе для Израиля.

В преддверии нынешнего песенного конкурса Евровидение более 70 бывших участников подписали открытое письмо Европейскому вещателю, в котором осуждают войну в Газе и требуют запретить выступление представительницы Израиля, как это было сделано в отношении россии.

