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Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

Київ • УНН

 • 416 перегляди

У Нью-Йорку відбувся Met Gala 2025, присвячений виставці "Superfine: Tailoring Black Style". Ріанна оголосила про вагітність третьою дитиною.

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність
www.metmuseum.org

Після події 2024 року знаменитості знову відвідали Метрополітен-музей у Нью-Йорку на щорічний Met Gala. Цього року дрес-кодом заходу був "Tailored for You", що спонукало гостей віддати перевагу пошиттю одягу та чоловічому одягу у вбраннях на доріжці, пише УНН з посиланням на Pitchfork.

Деталі

Бенефіс Інституту костюма (також відомий як Met Gala) 2025 року відзначає нову виставку Інституту костюма "Superfine: Tailoring Black Style".

Фаррелл Вільямс, A$AP Rocky, Колман Домінго та Льюїс Гемілтон приєдналися до головного редактора Vogue Анни Вінтур як співголови гала-вечора цього року, а Леброн Джеймс був почесним головою.

Серед присутніх були Зендея (Zendaya), Charli XCX, Лана Дель Рей (Lana Del Rey), Bad Bunny, Cardi B, Lauryn Hill, Ріанна (Rihanna), Chappell Roan, Doechii, André 3000, Janelle Monáe, ROSÉ, Clairo, Rosalía, Doja Cat, Madonna, FKA twigs, Майлі Сайрус, Памела Андерсон та інші знаменитості.

Новиною вечора зокрема стало те, що Rihanna з'явилася на доріжці Met Gala, оголосивши, що вагітна третьою дитиною від A$AP Rocky, співголови заходу.

Met Gala 2024: хто із зірок і в чому прийшов на одну з найвідоміших вечірок року07.05.24, 08:59 • 109053 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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