Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности
Киев • УНН
В Нью-Йорке состоялся Met Gala 2025, посвященный выставке "Superfine: Tailoring Black Style". Рианна объявила о беременности третьим ребенком.
После события 2024 года знаменитости снова посетили Метрополитен-музей в Нью-Йорке на ежегодный Met Gala. В этом году дрес-кодом мероприятия был "Tailored for You", что побудило гостей отдать предпочтение пошиву одежды и мужской одежде в нарядах на дорожке, пишет УНН со ссылкой на Pitchfork.
Детали
Бенефис Института костюма (также известный как Met Gala) 2025 года отмечает новую выставку Института костюма "Superfine: Tailoring Black Style".
Фаррелл Уильямс, A$AP Rocky, Колман Доминго и Льюис Хэмилтон присоединились к главному редактору Vogue Анне Винтур в качестве сопредседателей гала-вечера в этом году, а Леброн Джеймс был почетным председателем.
Среди присутствующих были Зендея (Zendaya), Charli XCX, Lana Del Rey, Bad Bunny, Cardi B, Lauryn Hill, Рианна (Rihanna), Chappell Roan, Doechii, André 3000, Janelle Monáe, ROSÉ, Clairo, Rosalía, Doja Cat, Madonna, FKA twigs, Майли Сайрус, Памела Андерсон и другие знаменитости.
Новостью вечера в частности стало то, что Rihanna появилась на дорожке Met Gala, объявив, что беременна третьим ребенком от A$AP Rocky, сопредседателя мероприятия.
Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года07.05.24, 08:59 • 109053 просмотра