Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года

Met Gala 2024 состоялся в понедельник вечером в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в США - и этот яркий вечер был наполнен множеством противоречивых нарядов, которые разделили интернет, в том числе очень неожиданными трансформациями, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Каждый год в первый понедельник мая, который некоторые называют самым большим вечером в моде, лучшие модники собираются в своих самых экстравагантных образах на роскошную вечеринку, организованную редактором Vogue Анной Винтур.

В этом году список гостей не разочаровал: на красной дорожке звезд были такие знаменитости, как Зендая, Ариана Гранде, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер, Николь Кидман, Дуа Липа, Лорен Санчес и Дженнифер Лопес.

Темой было "Спящие красавицы: пробуждение моды", а на вечеринке был дресс-код Garden of Time; и в то время как некоторые звезды поразили всех своими ослепительными ансамблями, другие полностью промахнулись, замечает издание.

Одним из самых заметных образов вечера была Зендая, которая была сопредседателем мероприятия вместе с Bad Bunny, Крисом Хемсвортом и Дженнифер Лопес.

Она вызвала дискуссию в интернете после того, как появилась в изготовленном на заказ платье Maison Margiela от Джона Гальяно, на котором свисала гроздь винограда, огромный волан на одном плече и искусственная птичка на шее.

Хотя некоторым это понравилось, другие назвали этот образ "разочаровывающим" и сравнили его с тем, что носила бы злодейка Диснея Круэлла Де Виль, а один человек даже пошутил, что это излучает "Алису в стране чудес".

Безусловно, не было недостатка в авантюрных ансамблях. Наряд Ким был еще одним из самых обсуждаемых образов вечера - поскольку она пришла в удивительно маленьком серебристом корсете.

Это вызвало безумное беспокойство из-за ее крошечной талии - один человек спросил в интернете: "Сколько ребер ей удалили?"

Еще одним шокирующим моментом с бала стал тот момент, когда Сидни Суини появилась в совершенно новом образе - покрасив свои обычно светлые пряди в темно-коричневый цвет для этого события.

Кроме того, многие звезды появились в смелых и почти обнаженных ансамблях - в том числе Doja Cat, которая вышла на ковровую дорожку в мокром белом платье, и Эмили Ратаковски, которая пришла в прозрачном платье.

И хотя множество звезд украшали красную дорожку мероприятия, многие люди были ошеломлены тем, что не было одного известного лица: Тейлор Свифт.