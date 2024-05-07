Met Gala 2024: хто із зірок і в чому прийшов на одну з найвідоміших вечірок року

Met Gala 2024 відбувся в понеділок увечері в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку у США – і цей яскравий вечір був наповнений безліччю суперечливих нарядів, які розділили інтернет, у тому числі з приводу дуже несподіваних трансформацій, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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Щороку в перший понеділок травня, який дехто називає найбільшим вечором у моді, найкращі модники збираються у своїх найекстравагантніших образах на розкішну вечірку, організовану редактором Vogue Анною Вінтур.

Цього року список гостей не розчарував: на червоній доріжці зірок були такі знаменитості, як Зендая, Аріана Гранде, Кім Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кайлі Дженнер, Ніколь Кідман, Дуа Ліпа, Лорен Санчес та Дженніфер Лопес.

Темою було "Сплячі красуні: пробудження моди", а на вечірці був дрес-код Garden of Time; і в той час як деякі зірки вразили всіх своїми сліпучими ансамблями, інші повністю промахнулися, зауважує видання.

Одним із найпомітніших образів вечора була Зендая, яка була співголовою заходу разом із Bad Bunny, Крісом Гемсвортом та Дженніфер Лопес.

Вона викликала дискусію в інтернеті після того, як з’явилася в виготовленій на замовлення сукні Maison Margiela від Джона Гальяно, на якій звисало гроно винограду, величезний волан на одному плечі та штучна пташка на шиї.

Хоча деяким це сподобалося, інші назвали цей образ "розчаровуючим" і порівняли його з тим, що носила б лиходійка Діснея Круелла Де Віль, а одна людина навіть пожартувала, що це створює атмосферу "Аліси в країні чудес".

Безумовно, не бракувало авантюрних ансамблів. Наряд Кім був ще одним із найбільш обговорюваних образів вечора – оскільки вона прийшла в дивовижно маленькому сріблястому корсеті.

Це викликало шалене занепокоєння через її крихітну талію – одна людина запитала в інтернеті: "Скільки ребер їй видалили?"

Ще одним шокуючим моментом з балу став той момент, коли Сідні Свіні з’явилася в абсолютно новому образі – пофарбувавши свої зазвичай світлі пасма у темно-коричневий колір для цієї події.

Крім того, багато зірок з'явилися в сміливих і майже оголених ансамблях - у тому числі Doja Cat, яка вийшла на килимову доріжку в мокрій білій сукні, і Емілі Ратаковскі, яка прийшла в прозорій сукні.

І хоча безліч зірок прикрашали червону доріжку заходу, багато людей були приголомшені тим, що не було одного відомого обличчя: Тейлор Свіфт.