Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая в очаровательном городе Канны, расположенном на солнечном побережье Французской Ривьеры. В течение этих дней кинематографисты, актеры, представители индустрии со всего мира будут соревноваться за высшую награду в мире кино – пальмовую ветвь. Какие ленты будут представлены на конкурсе, какие известные актеры дебютировали в роли режиссеров и есть ли на нынешнем Каннском фестивале украинский "след" - расскажет УНН.

Возглавит жюри конкурса в этом году выдающаяся французская актриса Жюльет Бинош - лауреат премии "Оскар" и единственная актриса, получившая награды за лучшую женскую роль на трех главных кинофорумах Европы: в Каннах, Венеции и Берлине.

Председателем жюри конкурса "Иммерсивное искусство" станет французский режиссер Люк Жаке. В состав также войдут американская художница Лори Андерсон, французская писательница Таня де Монтень, британский режиссер Марта Файнс и японский разработчик видеоигр Тэцуя Мидзугучи.

Этот авторитетный состав жюри выберет победителя в категории "Лучшая иммерсивная работа", который будет объявлен во время церемонии закрытия Иммерсивного конкурса 22 мая.

Официальная конкурсная программа: ключевые фильмы и режиссеры

В главную конкурсную программу Каннского кинофестиваля 2025 года вошли 20 фильмов. Среди них - новая лента Веса Андерсона "Финикийская схема" (The Phoenician Scheme), которая рассказывает о встрече магната с дочерью, ставшей монахиней, после многолетней разлуки. В актерском составе - Бенисио дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Виллем Дефо, Билл Мюррей, Риз Ахмед, Бенедикт Камбербетч, Шарлотта Генсбур, Брайан Крэнстон и Руперт Френд.

Среди самых ожидаемых премьер фестиваля — "Эддингтон" (Eddington) Ари Астера. Это вестерн с элементами хоррора о шерифе небольшого городка в Нью-Мексико, который мечтает о лучшем будущем. В главных ролях: Педро Паскаль, Хоакин Феникс, Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс и Клифтон Коллинз-младший.

Кадр из фильма “Эддингтон” (Eddington)

Также в программе - лента "Альфа" (Alpha) Джулии Дюкорно, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" в 2021 году за фильм "Титан". Главные роли в новой работе исполнили Голшифте Фарахани ("Патерсон") и Тахар Рахим ("Мавританец").

Среди других участников - "История звука" (The History of Sound) Оливера Германуса с Полом Мескалем и Джошем О’Коннором, а также "Молодые мамы" (Young Mothers) от братьев Дарденн. Откроет фестиваль фильм Leave One Day французского режиссера Амели Боннен.

Полный список фильмов основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2025:

Альфа от Джулии Дюкурно;

Умри, моя любовь - Линн Рэмзи;

Файл 137 от Доминика Молла;

«Орлы Республики» Тарика Салеха;

Эддингтон от Ари Астер;

Выход Марио Мартоне;

Молодые матери Жан-Пьера Дарденна, Люка Дарденна;

Воскресение от Б.И. Ган;

«Маленький последний» Хафсии Герци;

«Новая волна» Ричарда Линклейтера;

Тайный агент Клебера Мендонса Фильо;

Ромерия Карлы Саймон;

Сират от Оливера Лакса;

Звук падения Маши Шилиньской;

История звука Оливера Германуса;

«Мастермайнд» Келли Райхардт;

Финикийская схема от Веса Андерсона;

«Два прокурора» Сергея Лозницы;

Простая авария - Джафар Панахи;

«Сентиментальная ценность» Йоахима Триера.

Фильмами, которые представят вне конкурса станут:

Миссия невыполнима - Окончательная расплата, автор Кристофер МакКуорри;

Место проведения будущего от Седрика Клапиша;

Самая богатая женщина в мире, автор Тьерри Клифа;

«Частные улицы» Ребекки Злотовски.

Специальные показы:

Боно: Истории капитуляции, автор Эндрю Доминик;

«Скажи ей, что я ее люблю» Клода Миллера;

Сыновья неоновой ночи, автор Джуно Мак;

Выход 8 Генки Кавамура;

Долловей от Янна Гозлана.

Дебюты известных актеров в роли режиссеров

Лентой, которую ожидают поклонники Скарлетт Йоханссон станет "Элеонора Великая", в которой голливудская актриса дебютирует в качестве режиссера. Фильм, который покажут в категории "Особый взгляд", рассказывает об Элеонор, которую играет 95-летняя Джун Сквибб, которая переосмысливает свою жизнь в Нью-Йорке после потери лучшей подруги. Также попробовал себя в роли режиссера и актер Гаррис Дикинсон. Он представит свою первую ленту Urchin.

Фильмы, привлекающие внимание критиков и зрителей

Единственным представителем Италии в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в этом году станет ожидаемый фильм "Фуори" режиссера Марио Мартоне. Лента погружает зрителя в непростую судьбу писательницы Голиарди Сапиенцы, роль которой исполняет Валерия Голино. Известной актрисе и недавнему режиссеру телевизионной адаптации романа Сапиенцы "Искусство радости" досталась сложная драматическая роль: ее героиня попадает за решетку после опрометчивого поступка и находит в тюрьме глубокие связи с молодыми заключенными - отношения, которые продолжаются и после освобождения. В фильме также снялись Матильда Де Анджелис и певица и актриса Элоди. Педро Паскаль и Эмма Стоун появятся в новом вестерне Ари Астера "Эддингтон", где главную роль исполняет Хоакин Феникс.

Любимец Канн - Вес Андерсон возвращается с новым шпионским фильмом "Финикийская схема". Центрального персонажа, неуловимую Жа-Жа Корду, играет Бенисио дель Торо. В ленте также задействованы звезды, которые уже стали визитной карточкой режиссера: Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Джеффри Райт и Бенедикт Камбербетч.

Еще одна звездная премьера - "Последняя миссия невыполнима" с Томом Крузом. Это уже третье появление актера на Каннском фестивале после фильмов "Далеко и далеко" (1992) и "Лучший стрелок: Маверик" (2022), за который он получил почетную "Золотую пальмовую ветвь". На красной дорожке его будут сопровождать режиссер Кристофер МакКуорри и актрисы Ванесса Кирби и Мариэла Гаррига.

Украинский след на фестивале

13 мая, в день открытия кинофестиваля, состоится специальное событие под названием "День Украины", во время которой зрителям представят три документальные ленты о войне. Французская сторона подчеркнула, что цель мероприятия - напомнить об обязанности художников освещать полномасштабное вторжение России в Украину. Соорганизаторами "Дня Украины" выступили посольство Украины во Франции, мэрия Канн, France Télévisions и медиаплатформа Brut.

"Французские кинематографисты все эти годы демонстрируют поддержку Украине. Но в этот раз мы стремились создать отдельную программу, которая бы стала символом глубокой художественной солидарности на центральной платформе фестиваля", - отметили в посольстве.

В рамках мероприятия во Дворце фестивалей покажут три документальных фильма:

«Zelensky» режиссеров Ива Жьолана, Лизы Вапне и Ариан Шемен;

«2000 метров до Андреевки» от Мстислава Чернова, получивший награду за лучшую режиссуру на фестивале Sundance;

«Наша война», созданную Бернаром-Анри Леви и Марком Русселем.

Организаторы Каннского кинофестиваля также подтвердили, что на период войны не будут приветствовать официальных представителей россии, а также госструктуры или журналистов, которые транслируют официальную позицию кремля.

Также в режиссерском дебюте Гарриса Дикинсона "Urchin" одну из главных ролей сыграла украинская актриса Карина Химчук, известная по роли в драме "Ты меня любишь?" режиссера Тони Ноябревой.

В частности, в основную конкурсную программу попала лента украинского режиссера Сергея Лозницы, который живет в Австрии. Однако режиссер открыто выступает против отмены российской культуры. Поэтому в начале полномасштабного вторжения рф Украинская киноакадемия исключила Лозницу из своего состава.

Единственный украинский фильм, который будет показан в рамках Каннского кинофестиваля, попал в параллельную конкурсную программу "Двухнедельник режиссеров". Это документальный фильм "Милитантропос", созданный кинообъединением Табор, который исследует человека в условиях войны.

Ожидания и прогнозы относительно победителей

И хотя явных фаворитов в этом году выделить сложно, с высокой вероятностью пальмовую ветвь может получить лента "Умри, любимая" Линн Рамзи. Мрачная комедия, адаптированная по книге Арианы Гарвич" Крев, моя любовь", с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс, которая переживает психотическую послеродовую депрессию во французской сельской местности.

Кадр из фильма "Умри, любимая" Линн Рамзи

Еще одним претендентом на победу может стать "Финикийская схема" любимца фестиваля Веса Андерсона. Триллер об отце и дочери, которые попали в шпионскую спираль, уже имеет дату выхода (28 мая 2025 года) и громкий актерский состав: Бенисио дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Джеффри Райт, Скарлетт Йоханссон, Руперт Френд и Бенедикт Камбербетч.

"Отец, мать, сестра, брат" Джима Джармуша тоже вполне может стать "темной лошадкой". Хотя о синопсисе не сообщается, актерский состав известен: Кейт Бланшетт, Том Уэйтс, Адам Драйвер, Шарлотта Рэмплинг и Вики Крипс.

