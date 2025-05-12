Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей
Киев • УНН
78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Жюри возглавит Жюльет Бинош, а в программе будут представлены новые фильмы от известных режиссеров и актеров.
78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая в очаровательном городе Канны, расположенном на солнечном побережье Французской Ривьеры. В течение этих дней кинематографисты, актеры, представители индустрии со всего мира будут соревноваться за высшую награду в мире кино – пальмовую ветвь. Какие ленты будут представлены на конкурсе, какие известные актеры дебютировали в роли режиссеров и есть ли на нынешнем Каннском фестивале украинский "след" - расскажет УНН.
Возглавит жюри конкурса в этом году выдающаяся французская актриса Жюльет Бинош - лауреат премии "Оскар" и единственная актриса, получившая награды за лучшую женскую роль на трех главных кинофорумах Европы: в Каннах, Венеции и Берлине.
Председателем жюри конкурса "Иммерсивное искусство" станет французский режиссер Люк Жаке. В состав также войдут американская художница Лори Андерсон, французская писательница Таня де Монтень, британский режиссер Марта Файнс и японский разработчик видеоигр Тэцуя Мидзугучи.
Этот авторитетный состав жюри выберет победителя в категории "Лучшая иммерсивная работа", который будет объявлен во время церемонии закрытия Иммерсивного конкурса 22 мая.
Официальная конкурсная программа: ключевые фильмы и режиссеры
В главную конкурсную программу Каннского кинофестиваля 2025 года вошли 20 фильмов. Среди них - новая лента Веса Андерсона "Финикийская схема" (The Phoenician Scheme), которая рассказывает о встрече магната с дочерью, ставшей монахиней, после многолетней разлуки. В актерском составе - Бенисио дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Виллем Дефо, Билл Мюррей, Риз Ахмед, Бенедикт Камбербетч, Шарлотта Генсбур, Брайан Крэнстон и Руперт Френд.
Среди самых ожидаемых премьер фестиваля — "Эддингтон" (Eddington) Ари Астера. Это вестерн с элементами хоррора о шерифе небольшого городка в Нью-Мексико, который мечтает о лучшем будущем. В главных ролях: Педро Паскаль, Хоакин Феникс, Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс и Клифтон Коллинз-младший.
Также в программе - лента "Альфа" (Alpha) Джулии Дюкорно, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" в 2021 году за фильм "Титан". Главные роли в новой работе исполнили Голшифте Фарахани ("Патерсон") и Тахар Рахим ("Мавританец").
Среди других участников - "История звука" (The History of Sound) Оливера Германуса с Полом Мескалем и Джошем О’Коннором, а также "Молодые мамы" (Young Mothers) от братьев Дарденн. Откроет фестиваль фильм Leave One Day французского режиссера Амели Боннен.
Полный список фильмов основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2025:
- Альфа от Джулии Дюкурно;
- Умри, моя любовь - Линн Рэмзи;
- Файл 137 от Доминика Молла;
- «Орлы Республики» Тарика Салеха;
- Эддингтон от Ари Астер;
- Выход Марио Мартоне;
- Молодые матери Жан-Пьера Дарденна, Люка Дарденна;
- Воскресение от Б.И. Ган;
- «Маленький последний» Хафсии Герци;
- «Новая волна» Ричарда Линклейтера;
- Тайный агент Клебера Мендонса Фильо;
- Ромерия Карлы Саймон;
- Сират от Оливера Лакса;
- Звук падения Маши Шилиньской;
- История звука Оливера Германуса;
- «Мастермайнд» Келли Райхардт;
- Финикийская схема от Веса Андерсона;
- «Два прокурора» Сергея Лозницы;
- Простая авария - Джафар Панахи;
- «Сентиментальная ценность» Йоахима Триера.
Фильмами, которые представят вне конкурса станут:
- Миссия невыполнима - Окончательная расплата, автор Кристофер МакКуорри;
- Место проведения будущего от Седрика Клапиша;
- Самая богатая женщина в мире, автор Тьерри Клифа;
- «Частные улицы» Ребекки Злотовски.
Специальные показы:
- Боно: Истории капитуляции, автор Эндрю Доминик;
- «Скажи ей, что я ее люблю» Клода Миллера;
- Сыновья неоновой ночи, автор Джуно Мак;
- Выход 8 Генки Кавамура;
- Долловей от Янна Гозлана.
Дебюты известных актеров в роли режиссеров
Лентой, которую ожидают поклонники Скарлетт Йоханссон станет "Элеонора Великая", в которой голливудская актриса дебютирует в качестве режиссера. Фильм, который покажут в категории "Особый взгляд", рассказывает об Элеонор, которую играет 95-летняя Джун Сквибб, которая переосмысливает свою жизнь в Нью-Йорке после потери лучшей подруги. Также попробовал себя в роли режиссера и актер Гаррис Дикинсон. Он представит свою первую ленту Urchin.
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Фильмы, привлекающие внимание критиков и зрителей
Единственным представителем Италии в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в этом году станет ожидаемый фильм "Фуори" режиссера Марио Мартоне. Лента погружает зрителя в непростую судьбу писательницы Голиарди Сапиенцы, роль которой исполняет Валерия Голино. Известной актрисе и недавнему режиссеру телевизионной адаптации романа Сапиенцы "Искусство радости" досталась сложная драматическая роль: ее героиня попадает за решетку после опрометчивого поступка и находит в тюрьме глубокие связи с молодыми заключенными - отношения, которые продолжаются и после освобождения. В фильме также снялись Матильда Де Анджелис и певица и актриса Элоди. Педро Паскаль и Эмма Стоун появятся в новом вестерне Ари Астера "Эддингтон", где главную роль исполняет Хоакин Феникс.
Любимец Канн - Вес Андерсон возвращается с новым шпионским фильмом "Финикийская схема". Центрального персонажа, неуловимую Жа-Жа Корду, играет Бенисио дель Торо. В ленте также задействованы звезды, которые уже стали визитной карточкой режиссера: Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Джеффри Райт и Бенедикт Камбербетч.
Еще одна звездная премьера - "Последняя миссия невыполнима" с Томом Крузом. Это уже третье появление актера на Каннском фестивале после фильмов "Далеко и далеко" (1992) и "Лучший стрелок: Маверик" (2022), за который он получил почетную "Золотую пальмовую ветвь". На красной дорожке его будут сопровождать режиссер Кристофер МакКуорри и актрисы Ванесса Кирби и Мариэла Гаррига.
Украинский след на фестивале
13 мая, в день открытия кинофестиваля, состоится специальное событие под названием "День Украины", во время которой зрителям представят три документальные ленты о войне. Французская сторона подчеркнула, что цель мероприятия - напомнить об обязанности художников освещать полномасштабное вторжение России в Украину. Соорганизаторами "Дня Украины" выступили посольство Украины во Франции, мэрия Канн, France Télévisions и медиаплатформа Brut.
"Французские кинематографисты все эти годы демонстрируют поддержку Украине. Но в этот раз мы стремились создать отдельную программу, которая бы стала символом глубокой художественной солидарности на центральной платформе фестиваля", - отметили в посольстве.
В рамках мероприятия во Дворце фестивалей покажут три документальных фильма:
- «Zelensky» режиссеров Ива Жьолана, Лизы Вапне и Ариан Шемен;
- «2000 метров до Андреевки» от Мстислава Чернова, получивший награду за лучшую режиссуру на фестивале Sundance;
- «Наша война», созданную Бернаром-Анри Леви и Марком Русселем.
Организаторы Каннского кинофестиваля также подтвердили, что на период войны не будут приветствовать официальных представителей россии, а также госструктуры или журналистов, которые транслируют официальную позицию кремля.
Также в режиссерском дебюте Гарриса Дикинсона "Urchin" одну из главных ролей сыграла украинская актриса Карина Химчук, известная по роли в драме "Ты меня любишь?" режиссера Тони Ноябревой.
В частности, в основную конкурсную программу попала лента украинского режиссера Сергея Лозницы, который живет в Австрии. Однако режиссер открыто выступает против отмены российской культуры. Поэтому в начале полномасштабного вторжения рф Украинская киноакадемия исключила Лозницу из своего состава.
Единственный украинский фильм, который будет показан в рамках Каннского кинофестиваля, попал в параллельную конкурсную программу "Двухнедельник режиссеров". Это документальный фильм "Милитантропос", созданный кинообъединением Табор, который исследует человека в условиях войны.
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Ожидания и прогнозы относительно победителей
И хотя явных фаворитов в этом году выделить сложно, с высокой вероятностью пальмовую ветвь может получить лента "Умри, любимая" Линн Рамзи. Мрачная комедия, адаптированная по книге Арианы Гарвич" Крев, моя любовь", с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс, которая переживает психотическую послеродовую депрессию во французской сельской местности.
Еще одним претендентом на победу может стать "Финикийская схема" любимца фестиваля Веса Андерсона. Триллер об отце и дочери, которые попали в шпионскую спираль, уже имеет дату выхода (28 мая 2025 года) и громкий актерский состав: Бенисио дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Джеффри Райт, Скарлетт Йоханссон, Руперт Френд и Бенедикт Камбербетч.
"Отец, мать, сестра, брат" Джима Джармуша тоже вполне может стать "темной лошадкой". Хотя о синопсисе не сообщается, актерский состав известен: Кейт Бланшетт, Том Уэйтс, Адам Драйвер, Шарлотта Рэмплинг и Вики Крипс.
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