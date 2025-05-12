"Мисс Мира-2025": кто представляет Украину и что известно о костюме под названием "Душа земли"

Обладательница титула "Мисс Украина-2024" Мария Мельниченко представила Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Мира-2025", который стартовал в Индии. Об этом она сообщила в своем Instagram, пишет УНН.

Это был не просто выход на сцену — это был момент глубокой гордости и эмоций. Впервые я вышла на мировую сцену не просто как я, а как голос и дух целой нации. Я несла с собой силу нашего народа, красоту нашей земли и несокрушимую душу Украины. Для меня было невыразимой честью нести нашу историю, нашу боль, нашу силу — и показать миру, что значит быть украинцем - говорится в заметке.

В частности, Мельниченко вышла на сцену в национальном костюме под названием "Душа земли", который символизирует плодородие, силу и несокрушимость украинской земли.

Дополнение

10 мая в Индии стартовал конкурс "Мисс Мира-2025", который продлится до 31 мая.

Основная миссия мероприятия — "Красота с целью": акцент на социальную ответственность и глобальные инициативы.

Напомним

В декабре 2024 года Мария Мельниченко победила в конкурсе "Мисс Украина 2024" среди 18 участниц. Это был первый конкурс красоты такого уровня в Украине с начала полномасштабного вторжения.