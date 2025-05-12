"Міс Світу-2025": хто представляє Україну та що відомо про костюм під назвою "Душа землі"

Володарка титулу "Міс Україна-2024" Марія Мельниченко представила Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Світу-2025", що стартував в Індії. Про це вона повідомила у своєму Instagram, пише УНН.

Це був не просто вихід на сцену — це був момент глибокої гордості та емоцій. Вперше я вийшла на світову сцену не просто як я, а як голос і дух цілої нації. Я несла з собою силу нашого народу, красу нашої землі та незламну душу України. Для мене було невимовною честю нести нашу історію, наш біль, нашу силу — і показати світові, що означає бути українцем - йдеться у дописі.

Зокрема, Мельниченко вийшла на сцену в національному костюмі під назвою "Душа землі", який символізує родючість, силу та незламність української землі.

Доповнення

10 травня в Індії стартував конкурс "Міс Світу-2025",, який триватиме до 31 травня.

Основна місія заходу — "Краса з метою": акцент на соціальну відповідальність і глобальні ініціативи.

Нагадаємо

У грудні 2024 році Марія Мельниченко перемогла в конкурсі "Міс Україна 2024" серед 18 учасниць. Це був перший конкурс краси такого рівня в Україні з початку повномасштабного вторгнення.