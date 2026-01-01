$42.350.03
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки

В 2026 году меняются требования к заработной плате для предоставления отсрочки работникам критически важных предприятий, она вырастет до 21617,5 гривен. Это обусловлено увеличением минимальной заработной платы, которая с 1 января составит 8647 гривен.

В 2026 году сменились требования к заработной плате для предоставления отсрочки для работников критически важных предприятий. Если в 2025 году зарплата работника для бронирования должна была составлять 20 тыс. гривен, то в этом году зарплата работника должна составлять 21617,5 гривен, что обусловлено увеличением минимальной заработной платы, пишет УНН

Детали 

В соответствии с постановлением правительства №76, определение предприятия критически важным определяется по следующим критериям: 

  • общая сумма уплаченных налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, и сумма уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн евро;
    • сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов, за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн евро;
      • предприятие, учреждение, организация имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства (с подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке); 
        • предприятие, учреждение, организация имеет важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины (определяется органами местной власти);
          • отсутствие задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
            • предприятие, учреждение, организация является резидентом Дия Сити;
              • предприятие является поставщиком электронных коммуникационных услуг с использованием сетей мобильной связи, среднемесячный размер чистого дохода которого по данным последней финансовой отчетности превышает 200 млн гривен или поставщиком электронных коммуникационных услуг с использованием сетей фиксированной связи, среднемесячный размер чистого дохода которого по данным последней финансовой отчетности превышает 20 млн гривен. 

                Отметим, что для того, чтобы получить статус критически важного предприятия, необходимо соответствовать трем условиям, из которых два обязательны - средняя зарплата работников должна составлять не менее 2,5 минимальных зарплат и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ. 

                Третий критерий предприятие выбирает само из вышеперечисленных. 

                К слову, в 2025 году минимальная зарплата составляла 8 тыс. гривен, а потому зарплата работников должна была составлять 20 тыс. гривен. В соответствии с законом "О Государственном бюджете на 2026 год", минимальная зарплата с 1 января будет 8647 гривен, а потому для того, чтобы забронировать работника, его заработная плата должна составлять уже 21617,5 гривен. 

                Если же речь идет о государственных или коммунальных предприятиях, то месячный заработок должен быть не меньше размера средней зарплаты в регионе за 4-й квартал 2021 года. Например, в Киеве это 15,7 тыс. гривен.

                Также в декабре Кабинет министров принял изменения в порядок бронирования работников, по которым предприятия оборонно-промышленного комплекса получили возможность бронировать работников сроком на 45 календарных дней, имеющих нарушения правил воинского учета. 

                Для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование. 

                Кроме того, по новым правилам критически важные компании теперь могут дать отсрочку неограниченному количеству мужчин (ранее большинство работодателей могли забронировать только 50% сотрудников). Оформить такое бронирование возможно только раз в год.

                Павел Башинский

