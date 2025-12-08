В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки

Правительство запускает ускоренное бронирование военнообязанных для бизнеса, устанавливая 45-дневный механизм для ОПК и отменяя 72-часовую проверку для критически важных предприятий, сообщили в Минэкономики в понедельник, пишет УНН.

Сегодня Кабинет министров Украины принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Они направлены на то, чтобы защитить кадровый потенциал предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и обеспечивающих экономическую устойчивость страны - сообщили в министерстве.

Детали

Одним из важных нововведений называют "возможность бронировать работников предприятий ОПК сроком на 45 календарных дней - период, в течение которого работник устраняет нарушения правил воинского учета". Такое нововведение, как указано, позволяет компаниям не терять специалистов во время урегулирования формальных процедур.

"Кроме того, для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование", - отметили в Минэкономики. И указали, что теперь "решения принимаются быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу".

Нововведения начинают действовать с даты официального опубликования постановления Кабмина. Это, как отмечается, "позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям оперативно переходить на обновленный механизм бронирования и сразу использовать расширенные возможности для защиты своих работников".

"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена излишних задержек и возможность бронировать работников на период устранения нарушений воинского учета - это то, что бизнес давно ожидал", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

