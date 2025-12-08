В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки

Уряд запускає прискорене бронювання військовозобов'язаних для бізнесу, встановлюючи 45-денний механізм для ОПК та скасування 72-годинної перевірки для критично важливих підприємств, повідомили у Мінекономіки у понеділок, пише УНН.

Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Вони спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та забезпечують економічну стійкість країни - повідомили у міністерстві.

Деталі

Одним з важливих нововведень називають "можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів - період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку". Таке нововведення, як вказано, дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

"Окрім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання", зазначили у Мінекономіки. І вказали, що тепер "рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу".

Нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабміну. Це, як зазначається, "дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників".

"Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку - це те, що бізнес давно очікував", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

