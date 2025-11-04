ukenru
Для підприємств ОПК затвердили критерії критично важливих: деталі від Міноборони і що це означає для бронювання

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Міністерство оборони України затвердило критерії для визначення підприємств ОПК, авіабудівної та космічної галузей критично важливими для економіки. Це дозволить бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників для тих, хто відповідає певним умовам.

Для підприємств ОПК затвердили критерії критично важливих: деталі від Міноборони і що це означає для бронювання

Для визначення підприємств ОПК критично важливими для економіки затвердили критерії, повідомили у Міноборони у вівторок, пише УНН.

Міністерство оборони України затвердило критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій у сфері ОПК, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки

- повідомили в оборонному відомстві.

Як вказано, "оборонне відомство України розпочало офіційний прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу на електронну пошту [email protected]". 

Раніше зазначені функції здійснювало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

До бронювання працівників ОПК внесли зміни: що треба знати15.09.25, 13:25 • 6286 переглядiв

"Критерії, затверджені наказом Міноборони, зберігають чинний підхід до визначення таких підприємств. Для суб’єктів господарювання, які вже отримали статус підприємства, що має важливе значення для національної економіки та строк дії цього статусу не сплив, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій або вносити зміни до документів", - ідеться у повідомленні.

Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на статус важливого значення для національної економіки у сфері ОПК та, відповідно, можуть отримати право на бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників наступні:

  1. Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, у тому числі зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період. 
    1. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабміну від 8 березня 2024 року №262 «Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони». 
      1. Виконання функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК. 

        Підприємства, установи і організації у сфері ОПК, які не відповідають зазначеним вище критеріям, можуть отримати статус важливих для національної економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із наступних вимог:

        1. Виконання державних контрактів у сфері оборони. 
          1. Залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, у тому числі зовнішньоекономічними. 
            1. Включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів. 
              1. Участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності. 
                1. Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей. 
                  1. Здійснення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.

                    У разі відповідності щонайменше двом обов’язковим критеріям постанови Кабміну від 27 січня 2023 року №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час", такі підприємства, установи, організації можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дасть змогу бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

                    Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила03.11.25, 10:56 • 29840 переглядiв

                    Юлія Шрамко

